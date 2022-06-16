吉普車衝太平山河床「鋸漂流木玩營火」　PO網美照炫耀...9人慘了

▲▼游姓等9人鋸切國有林木漂流木焚燒，舉辦盛大營火晚會，還在多個社群大肆炫耀。（圖／警方提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

今(2022)年3月14日下午，林務單位發現，有遊客在宜蘭縣大同鄉多望溪流域河床附近紮營，並鋸切附近的漂流木來舉行盛大「營火晚會」，甚至將照片影音PO網炫耀！警方經循線查獲游姓遊客等9名男子涉案，16日依違反《森林法》、竊盜罪函送偵辦。

疫情持續延燒，許多民眾為了避開人潮，選擇從事野外相關活動，今(111)年3月14日下午，保七總隊第四大隊接獲林務局羅東林區管理處通報，於社群軟體上發現有民眾三五成群至宜蘭縣大同鄉多望溪流域河床附近紮營外，還鋸切附近的漂流木並焚燒，舉行了一場盛大的「營火晚會」，更誇張的是，囂張的行徑還上傳至多個社群軟體大肆炫耀，這些民眾鋸木燃火的行為已涉嫌觸犯了「森林法」及刑法「竊盜罪」的相關規定，保七四大羅東分隊獲報後立即著手展開追查。

警方循游姓犯嫌於社群網站中上傳的照片發現，7、8台光鮮亮麗、要價百萬的吉普車跨溪而過，幾名同夥更是毫不避諱地直接在河床附近以電鋸任意鋸切附近的漂流木，進而直接當場燃燒舉辦營火晚會，並在現場遺留下許多鋸切及焚燒木材的痕跡。

經警方查證，遺留河床遭游嫌等人鋸切、燃燒的木頭，皆為國有林木。保七警方不敢大意，盡速至現場保留竊取木材及焚燒之相關證據，並依吉普車上車牌比對相片上犯嫌一一通知到案說明，一個也跑不掉。全案於16日將游姓犯嫌等9人，以涉嫌違反《森林法》、竊盜罪函送偵辦。