宜蘭發送長者快篩試劑　6／21起80歲以上每人2劑

▲長者確診死亡率是其他年齡層的10倍以上，宜縣府將發送80歲以上每人2劑快篩。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭16日新增1187確診，另增4長者死亡，累計104死，其中80歲以上長者71人。由於長者染疫後轉為中重症的比率高，且死亡率是其他年齡層的10倍以上，宜蘭縣長林姿妙宣布，將於6月21日(下週二)起，贈送設籍本縣80歲以上的長者，每人2劑家用快篩試劑，以保護長者健康。

中央今(16)日宣布宜蘭縣新增1187名確診個案，並新增4名死亡個案。林姿妙表示，考量新冠病毒傳播速度快，80歲以上長者染疫轉為中重症的比率，為其他年齡層的5倍、死亡率超過10倍。針對80歲以上長者，應著重於早期發現、儘速治療，林縣長宣布自6月21日(下週二)起，設籍本縣80歲以上長者，將贈送每人2劑家用快篩試劑，並由各鄉鎮市公所、村里長及村里幹事協助發放，共同守護長者健康。

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宜蘭衛生局表示，有關疫情部份，新增4名死亡個案，年齡介於75歲至86歲之間，為3名男性、1名女性，4人皆有慢性疾病，有2位長者住在長照機構。其中1人未施打疫苗、1人打2劑、2人打3劑。4人分別於6月9日至6月13日期間確診，但仍不敵病毒侵襲，不幸病逝。

另，根據宜縣府統計資料，目前宜蘭死亡確診個案累計為104人，其中80歲以上長者71人，42人是住宿式長照機構的住民。104人中，有39人未施打疫苗、12人打1劑、14人打2劑、38人打3劑，另有1人打滿4劑；有50位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生數187人、教職員工22人，累計8,997位學生、945位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.1%，第二劑涵蓋率為80.3%，第三劑涵蓋率達66.7%。衛生局提醒，第17波快打站將於6月18日(週六)起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。