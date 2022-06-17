超崩潰！返國3+4問號一堆　1922打不通改問旅館「線上等候320人」

▲崩潰！返國遇3+4好多問號，打不通1922改問旅館「線上等候320人」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

入境檢疫3+4天新制15日上路，以同一地點完成為原則，但仍有許多旅外國人搞不清楚能否換地點，是否只能在檢疫旅館居隔。一位旅日的施姓網友發訊息給檢疫旅館想進一步了解訊息，LINE機器人告知網友需3+4同一地點，但若想要進一步協助必須等候，結果「線上等候320人」，讓他看了超崩潰，只好求助台灣友人協助。

施姓網友表示，中央在11日公布政策，15日政策上路才會說明居隔能否更換地點，預先訂房根本不知道要訂幾天，畢竟「訂8晚跟訂4晚房價差了一倍」，遂請台灣友人打電話詢問1922，但電話都忙線中，自己上旅館客服LINE詢問，雖得到初步解答，但想要獲得進一步資訊卻得等候320人，讓她崩潰又無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼6/15零時起居家檢疫天數放寬3+4。（圖／指揮中心提供）



中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前在疫情記者會表示，3天居家檢疫及4天自主防疫以同地點為原則，如自主防疫與居家檢疫不同地點，檢疫者應向自主防疫所在地的地方政府提出申請，地點更換以1次為限，另考量新型變異株境外移入威脅尚未緩解，中央規定，3天檢疫期滿後接續的4天自主防疫期間也可能尚處於病毒潛伏期，入境檢疫者在3天檢疫及4天自主防疫期間處所，如為自宅或親友住所，仍須1人1戶。