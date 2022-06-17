輪胎行慘案解析！6大奪命關鍵害8命　縱火斷生路...鐵皮結構難搜救

記者邱中岳／連線報導

新竹東大路輪胎行在15日晚上發生嚴重火警，屋主小兒子因與家人口角，竟然買汽油回家縱火，造成一家11口，除了陳父以及確診在隔離的大兒子無恙，縱火的陳彥翔也遭火灼傷，其餘8人全部命喪火窟，消防人員也表示，最大的關鍵在於縱火，其次就是鐵皮屋加上木造裝潢，甚至還可能是易燃隔間，所以加快燃燒速度，另鐵皮屋容易坍塌，也讓搶救工作更加不易。

▲新竹8死悲劇，消防人員透露，縱火是主因，加上鐵皮屋以及木造材質，讓火勢迅速蔓延。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，屋主小兒子陳彥翔因與家人發生口角，竟然外出買汽油在家中縱火，造成8人命喪火窟，最後陳彥翔身上也有多處灼傷，目前也在醫院救治當中，現場只剩陳父沒有受傷，另外還有因確診在隔離的長子3人倖存。

消防人員聽聞8人火警，也分析現場狀況，排除縱火狀況之外，首先是鐵皮屋，因為鐵皮屋容易坍塌，這可能是最主要的致命原因，由於鐵皮屋的特殊結構，也造成搶救上易，相對也延遲消防人員救火的第一時機，其次就是木造建材，木造建材會加快燃燒速度，所以火勢才會迅速蔓延。

▲新竹火警8死消防人員指出，縱火的火勢蔓延迅速，將會縮短逃生時間。（合成圖／記者陳凱力翻攝、游宗樺攝）

最後根據研判，如果裡面採用易燃隔間材質，可能又會加速延燒，最重要的一點還是縱火，因為像是汽油等助燃物質，一受到點燃，就會造成火勢一發不可收拾，幾乎以造成現場全面燃燒，加上現場停放機車，車體中也有汽油，更加助長火勢。

有警消透露，新竹8死案件，幾乎就是歸咎於縱火，因為如果一般火警會先發現火苗，還會有反應動作，上樓抱小孩離開，再來做逃生可能都還來得及，但是縱火的瞬間火勢，可能就已經縮短逃生時間。

消防員指出，當時發現火警的大人上樓救小孩，這基本上就是人性所為，所以不能說這是錯的，但是縱火案件火勢迅速燃燒，且縮短逃生時間，所以再搶救財物來不及逃生，造成8死悲劇。