對捷克「一見如故」　文化部長李永得宣佈2023年於捷克設組

▲文化部長李永得（中）赴歐洲價值安全政策中心參與圓桌論壇，與捷克藝文人士交流意見。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部長李永得昨15日在駐捷克代表柯良叡安排下，與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）會面，李永得並宣布，經台捷兩國雙方政府同意，台灣文化部將於2023年1月起，於駐捷克代表處增設文化組並派駐專人，期盼使台捷兩國及鄰近中東歐地區的文化交流，更直接、緊密且即時。艾達莫娃則說，「將予以全力支持，共同發展台捷未來文化交流」。

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▲李永得14日晚間抵達捷克，與參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）以餐會形式進行文化交流。（圖／文化部提供）



李永得14日晚間抵達捷克，與參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）以餐會形式進行文化交流，會後韋德齊特別邀請李永得及訪團成員前往當地啤酒屋，體驗捷克在地的啤酒文化。對於首次到訪捷克，李永得表示，捷克擁有與台灣相似的文化底蘊，以及自由民主的價值，自己格外有一見如故之感。李永得更以「我也愛上捷克，我也是捷克人」，呼應韋德齊2020年到訪台灣時曾說過的話，象徵台捷之間情誼如兄弟般的堅定。



15日在與捷克眾議院議長艾達莫娃會面時，眾議院會談桌上特別放置台捷兩國國旗，表達捷克政府對台灣於捷克代表處增設文化組全力支持之意。艾達莫娃更特別關心台灣的國際處境，也提到捷克眾議院日前剛通過支持台灣加入國際組織WHO提案，期盼未來與台灣有更全面的交流。李永得則回應，俄羅斯侵略烏克蘭後，讓世界各國對台灣處境提高關注。台灣人民擁有捍衛民主自由的決心，一定會與世界所有自由民主國家站在一起，持續堅守國家主權及自由民主價值。

▲文化部將於捷克代表處設組，促進台捷文化交流。（圖／文化部提供）



此次捷克行程亦安排與參議院科學教育文化委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）、國家博物館館長路卡許（Michal Lukeš）會面，就兩國博物館典藏及合作交流進行討論。德拉霍斯另提到，2024年是捷克作曲家斯美塔納（Bedřich Smetana）誕生200週年，屆時將舉辦盛大的斯美塔納音樂節（Smetanova Litomyšl）活動，期待邀請台灣團隊共同參與。李永得回應，會將此作為捷克文化組的第一個重要任務。