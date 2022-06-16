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女外送員「遭同行爆打」變豬頭　疑因路上相遇1句話惹禍

▲▼女外送員,外送員。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新加坡一名女外送員疑似因為一句「喂」而遭同行痛毆。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

新加坡發生一起離譜事件，女外送員沈慕芝騎著電動腳踏車送餐時，差點被另一名男外送員撞到，下意識地喊了一聲「喂」，未料竟疑似因此引起紛爭，遭對方痛毆得鼻青臉腫、牙齒斷裂。

47歲的沈慕芝接受《新明日報》採訪時說，此事件發生於14日晚間7時左右，她經過一座露天停車場出入口時，那位同行從右側高速靠近，她發聲警告後，隱約聽到對方回了一句，雖然沒聽清楚，但也沒有想太多，就趕緊去送餐了。

‘喂’一声，挨５拳！女送餐员不满险些被撞，一声“喂”却惹祸上身，称遭男同行两分钟内暴打至少5拳，鼻青脸肿，牙齿崩裂。 （有新闻，请拨 91918727。送最高$50礼券！）

Shin Min Daily News 新明日报發佈於 2022年6月14日 星期二

大約3分鐘後，沈慕芝送餐完畢，剛才那名男同行竟在樓下等待，衝著她大吼「喂什麼喂？」她根本來不及反應，也沒有機會還手，就被連續揍了5拳，倒臥在地。

男外送員揍完人後，就一聲不響地離開了。幸好，沈慕芝意識清楚，因此過了一陣子後，就自行報警並且呼叫救護車。警方也證實接獲此案，正在調查中。

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