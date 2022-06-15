為了「少喝點」打成一團　保全抄鐵棍毆住戶...縫40針休養半年

▲▼台中一棟大樓的保全員和住戶吵架，並把住戶打得頭破血流，該住戶的朋友前來關心，後來被警方依暴力討債送辦。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一棟社區大樓的鄭姓住戶去年4月半夜喝醉酒，在妻子攙扶下走進大廳，廖姓保全好意上前幫忙，隨口說出「酒少喝一點，對老婆好一點」，不料引發鄭男不滿，鄭男怒把廖男推倒在地，最後一天上班的廖情緒大暴走，一手持甩棍、一手持鐵條，往鄭男死裡打，打得頭破血流，甚至還拿出瑞士刀，還好鄭妻拉住保全，結果廖男僅判4個月，鄭男不滿比他休養半年還短，已提上訴。

鄭妻受訪表示，她們夫妻有時晚上到樓下買飲料時，見廖男半夜值勤，都會多買一杯冷飲或咖啡，慰問辛勞，彼此認識，平常互動也不錯，不然當天半夜，廖男也不會幫忙當時懷有身孕的她攙扶她先生，她坦承，她先生酒醉先動手，推倒廖男在地，但廖男值勤時偷偷喝酒，酒意漸濃，情緒跟著大暴走。

廖男不但從腰包拿出鐵制甩棍，還從管理室拿了鐵條，左右開弓，朝她先生頭部和身體一陣猛打，有如深仇大恨一般往死裡打，打到頭破血流，她嚇得從背後拉住廖男，不料廖男竟又抽出瑞士刀，威嚇「呼你死」，她大叫報警，廖男才沒動手。

鄭男頭部、身體多處受傷，肋骨也斷了，縫了3、40針，事後依殺人未遂提告，但警方後來依恐嚇、傷害送辦，日前卻被判刑4個月，令人相當不服。

▲社區主委認為保全公司既然辭退保全員，就不該再讓他來上班。（圖／記者鄧木卿攝）

鄭妻說，她先生出院後在家靜養半年，沒有收入，還要照顧年邁母親、孕妻、罹癌姊姊以及小孩，結果保全竟然判得比她先生休養期還短，檢察官也認為量刑過輕，已提上訴。

鄭妻表示，保全公司明知廖男是值勤中偷抽煙、喝酒的慣犯，卻未立即解聘，即使已解聘，最後一天還讓他上班，他情緒上當然會不平衡，更離譜的是，保全人員怎麼可以攜帶甩棍和瑞士刀，保全公司都沒有安檢嗎？

另外，鄭妻對警方沒有當場查扣甩棍、瑞士刀，也覺得不可思議，警方回應，目前案件仍在訴訟中，不便說明。

社區主委對於保全公司也有意見，明知該保全人員有偷抽菸、喝酒習慣，竟沒有馬上辭退，辭退後還讓他上班，難怪情緒不穩，會和住戶起口角，其實廖男在未被辭退前，工作表現還不錯，也受到多數住戶肯定，如今事情已發生，就留給司法解決。