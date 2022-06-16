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貪警暗槓贓款47萬被抓包　「只花2萬」判刑8年半定讞　

▲▼苓雅分局外觀 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲苓雅分局外觀 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

前高雄市警苓雅分局小隊長陳建宏在2015年間偵辦一起恐嚇取財案件時，竟在搜索嫌犯容姓男子住家時，幫助嫌犯家屬暗槓100萬元贓款，而後回頭找家屬索討其中的50萬元，因家屬急著繳回全部贓款，案情才因此曝光，陳建宏A走其中贓款2萬7千元，最高法院審理後將他重判8年半定讞，入監服刑；而同案幫陳建宏暗槓贓款的容姓男子今（16）日也遭高雄地檢署依貪污治罪條例起訴。

全案發生在2015年，苓雅警分局偵查隊年偵辦容姓男子向前老闆曾姓男子誆騙黑道勒索1億多元，經討價還價，以1200萬元達成協議，容男得手1246萬8千元。被害人報案後，警方介入偵辦，當年11月27日容男落網，並向時任苓雅分局小隊長的陳建宏供稱願意交出剩餘贓款。

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲貪警協助暗槓贓款，遭判刑8年半定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

但陳建宏竟起了貪念，先謊稱「你把剩餘的錢交出來，對刑期較有利」、「會讓你留100萬，如果以後被關可以當安家費，不要讓你做白工」等，隨即與其他警員押解容男返家搜索，在天花板上找到1000萬元贓款。陳男這時將同事全都支開，要他們在客廳安裝點鈔機，陳男趁隙指示容男家屬取出贓款中的100萬元，將剩下的900萬元拿到客廳供警方清點。

當晚容男遭收押，陳男深夜到他家中按門鈴，謊稱要取走其中的50萬元，協助容男找律師處理本案，倉皇中容男妻子僅拿出47萬7千元交給陳男。之後案件進入檢方偵查程許，容男妻子希望儘速歸還贓款好跟被害人和解，就供出陳男A贓款的內幕。檢方搜索後，扣得45萬元，其餘的2萬7千元已經被陳男使用。檢方對他提起公訴。

一審依照《貪污治罪條例》中的「圖利罪」，以及刑法「詐欺取財罪」判刑6年、二審改依照《貪污治罪條例》中的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年半，更一審則改依《貪污治罪條例》中的「利用職務機會詐取財物罪」以及「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」判刑8年半、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院2020年9月駁回上訴定讞，陳男也入監服刑。

而同案和陳建宏一起扣下100萬元的容姓男子，也被一併移送檢方偵辦，容男辯稱是陳主動要給他100萬元的安家費，他是被害人，不是共犯，但檢方仍認為他涉犯貪污治罪條例的「侵佔職務上持有之非公用私有財物罪」，將他提起公訴。

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