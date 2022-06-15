店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

▲屏東一名楊姓男子因不滿潘姓女店員規勸「將口罩戴好」，竟徒手挖眼、痛毆，導致對方險些失明 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉50歲楊姓男子因不滿潘姓女店員規勸「將口罩戴好」，竟徒手挖眼、痛毆，導致對方險些失明，引發社會高度關注。屏東地院（14）日宣判決，判決楊男5年有期徒刑，認為判決太輕，引來不滿；屏東地檢署今(15)日表示，將等收到判決書看判決理由，再決定是否提出上訴。

這起案件發生在2021年9月間，在高樹鄉一家超商工作的潘姓女店員因勸楊姓男子戴口罩，讓楊男不滿，徒手痛毆潘女，造成她方雙眼受傷，左眼視網膜剝落、鼻樑碎裂，還有腦震盪，住院19天才出院。

案發後，警方將他逮捕送辦，屏東地檢署偵查，連同他涉及一起不滿范姓婦人與其母親有糾紛，2021年6月30日經過一家早餐店，看到范婦在吃早餐，持早餐店菜刀將她砍傷、並攻擊她身多處受傷案，兩案合併偵結，依殺人未遂及重傷害案起訴。

▲楊男被移送上車時，還對著鏡頭瞪人、比中指。（圖／民眾提供）



屏東地院經3個多月審理，以檢方認楊男對范婦殺人未遂罪有誤，變更法條改依依傷害罪判處1年有期徒刑；潘女部分依重傷害罪判處4年，合併判處他應執行5年有期徒刑，但遭到外界質疑判太輕。

屏東地院對此表示，楊男因未致潘女視能毀敗或嚴重減損的重傷害結果而未遂，因此檢察官起訴罪名為刑法第278條第3項、第1項之使人受重傷未遂罪，法院審理結果與檢察官起訴罪名相同；又刑法第278條第1項之使人重傷罪之法定刑為「5年以上12年以下有期徒刑」。而依未遂犯規定減輕其刑後，法院所能量處的處斷刑為「2年6個月以上6年以下有期徒刑」，合議庭審酌刑法第57條各款事由後，量處其中間刑度有期徒刑4年。

屏東地院指出，法院並未認定被告有因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或顯著減低之情狀，故未依刑法第19條第1項、第2項規定諭知不罰，或減輕其刑；因而也無從依刑法第87條為監護處分之宣告。