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高登2.0又來了！富樂假快篩賺120億　藍委爆：進口商原本做墨水匣

▲▼ 國民黨團召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

進口商大鑫資訊公司涉嫌以大陸進口劣質混充美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑。國民黨立法院黨團今（15）日披露，大鑫原是賣印表機和墨水匣、無醫療背景，但卻取得EUA（緊急使用授權），食藥署還核可進口2.4億萬劑，獲利高達120億，要求政府嚴查。

富樂快篩試劑假貨案震驚社會，國民黨團召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會。立委萬美玲指出，依照公文和調查，大鑫是一家賣墨水匣的公司，過去從來沒有賣過醫材，獲得許可賣快篩的額度卻高達2.4億劑，以調查局標準試算一劑賺50元，可以大賺120億，根本是高登翻版。

▲▼ 國民黨團召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲ 曾銘宗表示，假試劑上頭居然標著USA，這是開國人玩笑嗎？（圖／國民黨團提供）

萬美玲說，假試劑出現在市面上，對人體健康及防疫的傷害非常嚴重，很多縣市政府的關懷包裡面都有這個黑心試劑，質疑食藥署、關務署怎麼都查不出來，根本是失職；連事件爆發後，要怎麼懲罰也沒有說清楚，痛批政府不正視國人健康。

總召曾銘宗表示，假試劑上頭居然標著USA，這是開國人玩笑嗎？快篩檢測後沒有任何反應，看不到任何一條線，對比食藥署昨晚緊急新聞稿表示將全面下架、回收富樂快篩試劑，講得輕鬆愉快，難道食藥署能做的只有全面回收而已？消費者已經購買、使用了，政府要不要給予補償？大鑫資訊販售仿冒富樂快篩試劑根本就是草菅人命，非常可惡，衛福部、食藥署到底要不要處理？

首席副書記長李德維表示，到目前為止，大鑫科技已經陸續拿到內政部、交通部、國防部、中油、台北市政府、桃園市政府、以及高雄市政府快篩試劑採購標案，全都使用遭查獲黑心仿冒同批號的富樂快篩試劑，問題相當嚴重，衛福部和食藥署必須負起把關責任。

▲▼ 國民黨團召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲ 大鑫資本額等資料。（圖／國民黨團提供）

副書記長洪孟楷也痛批，富樂快篩劑在盒裝標示上寫「核衣殼蛋白抗原」快篩試劑，在台灣並不使用「核衣殼」名稱，而是使用「核殼蛋白抗原」，「核衣殼蛋白」是中國大陸用詞，很明顯能夠知道，大鑫資訊進口的富樂快篩試劑生產、製造地在哪裡，這涉及到標示不清，有偽造文書之嫌。

洪孟楷進一步指出，大鑫資訊登記營業地址在新北市新店區民權路上，外觀像是集合式住宅區，不像是能夠在短短1個月不到時間，就能夠拿到政府上億元標案的公司。另外，高鑫公司登記地址在台北市文山區政大一街，外觀是高級別墅區庭院住宅，代理商、進口商隱身在民宅中，這難道不是拿國人生命財產在開玩笑嗎？在民進黨執政下，小吃店能夠變成生醫公司，遊戲商能代理醫材，民宅內的資訊公司也能代理醫材，真是台灣奇蹟。

▲▼ 國民黨團召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲▼ 國民黨團指出，大鑫資訊登記營業地址像是集合式住宅區，不像是能夠在短短1個月不到時間，就能夠拿到政府上億元標案的公司。（圖／國民黨團提供）

▲▼ 國民黨團召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

洪孟楷表示，5月16日高雄市議會開議，議員詢問衛生局到底花多少錢購買富樂快篩試劑？衛生局一問三不知。但根據高雄市公開招標資訊，快篩試劑採購案簽准日就在5月16日，1劑95元共採購100萬劑共9,500萬元，換句話說，高雄市政府面對議員質詢稱還在核定，另一方面已經跑公文，洪孟楷質疑高雄市政府，在本次快篩試劑採購案到底扮演什麼腳色？是高雄市政府好傻、好天真，被黑心商人蒙騙？監察院是不是該動起來查辦了？水到底有多深？
 

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