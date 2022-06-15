難怪柯文哲不查？議員爆北市網軍風波　「局長主管有民眾黨籍」　

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市府網軍風波未平，民進黨議員簡舒培14日爆料，稱那些被抓到上班時間上PTT帶風向的公務員，都是在具民眾黨籍的局長主管麾下工作，「難怪柯文哲不查」。

簡舒培指出，台北市政府員工陷入網軍風波，目前被爆出在上班時間上PTT帶風向的帳號，有6名同仁使用12組帳號，其中的4名同仁使用8組帳號，其中，產發局長林崇傑，民眾黨創黨黨員，而他底下的產發局會展基金會，就是LovError、going70、going90林姓同仁，運用多重帳號發文造謠，表示老婆及3名小孩確診、公司未給付薪水、顏色正確才有醫師等錯誤消息。

另外，SagaCandida、Peterloo、Adlib宋姓員工，運用多重帳號推文，ｐｏ文要求各部門提供網路行銷執行成果，遭踢爆後心虛於端午節大量刪文，而觀傳局長劉奕霆，也是民眾黨創黨黨員。

再來，交通局長陳學台，又是民眾黨創黨黨員，但他底下的科員為Kuloda林姓科長，經統計發文345次，留言59358次，對機車路權發表具攻擊性的言論，幫柯文哲帶風向並在遭踢爆後大量刪文；交通局公運處－sinju1204盧姓政風主任，總共發文101次，留言8258次。

簡舒培質疑，這些上班很閒可以掛網帶風向的公務員，竟然又剛好都在民眾黨黨籍的局長揮下工作，很難讓人沒有瓜田李下的想像。

簡舒培批評，難怪痛恨網軍的柯文哲想輕輕帶過，面對外部的追究，過去動不動就要懲處公務員的柯文哲，竟然反常跳出來說要保護公務員，如果真的黨籍局長是有特別任務，那當然不能查，不可查，而2014年柯文哲說公務員不必為政黨服務，只需要全心服務市民，現在看來格外諷刺。