黃石公園破紀錄暴雨！洪災落石釀路塌橋毀　34年來首度全面關閉

▲ 洪災導致黃石公園部分路段被水沖走。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國即將進入夏季旅遊旺季，黃石國家公園卻因暴雨引發的破紀錄洪水及落石，導致道路及橋樑坍塌，13日罕見完全關閉。這是黃石公園自1988年一連串毀滅性森林大火過後，時隔34年首度一口氣關閉5個入口。

《衛報》報導，橫跨懷俄明州、蒙大拿州及愛達荷州的黃石公園周邊大部分地區遭逢多年來最潮濕的春天，連日暴雨引發洪水及落石災情。公園管理局表示，此次降雨及洪水規模前所未見。過去3天內氣溫突然上升，也加速園區內高海拔地區在冬季風暴中堆積的積雪融化及流失。

公園將至少對遊客維持關閉至15日，包括預定住宿或露營的旅客。官員說明，國家公園管理局正努力聯絡尚在園區內不同地點的遊客及工作人員，尤其是災情最嚴重的北側。園長蕭利（Cam Sholly）聲明指出，「我們的首要任務是疏散公園北部地區，那裡有多處道路及橋樑發生坍塌、泥石流和其他問題。」

美國國家公園管理局表示，蒙大拿州加德納（Gardiner）位於公園北部邊界以北的一座社區是許多公園工作人員居住地，因附近發生泥石流，和外界失去聯絡，且公園多個地區電力中斷，初步評估顯示有許多路段被洪水沖走或被岩石、泥土覆蓋，部分橋樑損壞，南部也有許多道路瀕臨淹沒。

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