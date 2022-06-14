「向辛苦的警察致敬！」 頂新和德捐8090套操作服感謝新北心警

▲頂新和德文教基金會贊助操作服給新北心警 市長侯友宜頒發感謝狀。(頂新和德文教基金會提供)

生活中心／新北報導

新冠肺炎疫情延燒，頂新和德文教基金會關懷六都警民比最高的新北警察同仁配合防疫工作的辛勞，於警察節前夕贊助8090套長、短袖運動（操作）服，供常訓、大型集會等場合穿著使用，新北市長侯友宜今天特別頒發感謝狀感謝基金會支持。

頂新和德文教基金會指出，疫情衝擊各行業，基金會從2020年開始迄今陸續幫助受到疫情衝擊的弱勢族群，陸續捐助5000多萬元協助逾50間公益團體，並推出「疫情相挺公益共好包」、「愛的GOOD力」計畫，號召民眾購買公益團體商品力挺弱勢朋友，累計協助公益團體銷售約200萬元的公益商品。

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疫情發生以來，新北市政府警察局在疫情之初，即投入 300 員警，以最高規格投入防疫工作，包含全力協助衛政機關追蹤足跡、熱點巡邏、到協尋失聯者，對疫情控制扮演重要角色，堪稱無名英雄。

新北市警民比目前高達1:536，為六都中最高。有感於第一線員警的辛勞，加上新北上次製作操作服為2017年，許多基層員警反映沒有公發運動（操作）服可穿著，頂新和德文教基金會為感謝員警在疫情期間的辛勞與付出，贊助市價逾200萬元的8,090套操作服，由警局分送給現任員警、文職人員及支援警力，作為日常訓練、活動統一穿著。