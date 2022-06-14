　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙胞胎陰影？Joeman想幫她加香菜秒收手：怕又有來賓哭出來

▲▼Joeman肉圓對決配香菜　想幫她加秒收手：怕又有來賓哭出來。（圖／翻攝Joeman YouTube）

▲Joeman自嘲怕又有來賓哭出來。（圖／翻攝Joeman YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」先前上Joeman頻道擔任剪髮模特兒，妹妹艾宸因為難以接受新髮型，當場落淚並擺出不開心的表情，此事疑似讓Joeman留下了心靈陰影。Joeman也在最新的一集節目中，與來賓互動時說出「怕又有來賓哭出來」。

Joeman於13日上傳最新的「Joe是要對決S2」影片，主題為30元的平價肉圓對決350元的奢華肉圓，並邀請到YouTuber魚乾擔任來賓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲軒姐宸妹上Joeman頻道臭臉痛哭，被老闆酷炫訓話。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲軒姐宸妹的妹妹艾宸上Joeman頻道臭臉痛哭。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

期間，Joeman看到肉圓店內附有香菜，便想幫魚乾加一點，但魚乾害怕香菜的味道，經過Joeman幾次勸說後本想嘗試一根，但Joeman隨即打消念頭說，「算了啦，妳不要吃，我不要逼妳好了，我很怕又有來賓哭出來」，讓魚乾瞬間大笑。

網友看完紛紛留言，「來賓哭出來，笑爆」、「哭出來哈哈，在那邊偷笑死」、「乾脆以後開新節目好了『JOE是要哭出來』 」、「笑死這個人很皮欸」、「九面真的越來越有幽默感了」。

▼影片25分18秒處。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
邵雨薇突公開婚紗照　「簡單4字」網狂刷：恭喜吳慷仁
確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命！醫驚：已出現毛玻璃肺炎變化
日本自衛隊官員主辦「120人雜交趴」　多人裸體交纏
富樂劣質快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙胞胎陰影？Joeman想幫她加香菜秒收手：怕又有來賓哭出來

19歲女列交友條件「有汽車再來」！網看照片反心疼：真的有陰影

KTV超噁包廂畫面曝！衛生紙滿出來　服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

澎湖女兒「最霸氣嫁妝」！全家5人居隔40天靠它吃三餐　海鮮啃到爽

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命！醫驚：已出現毛玻璃肺炎變化

1個月只啪1次…男友做到一半「碰到她就睡著」　妹子崩潰想分手

館長開嗆「台灣人賺人民幣」：必須先臭台灣　網友搶猜酸誰

蛤～早上起床用鬧鐘反而更想睡？小心9個有毒習慣破壞健康

自6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送　桃園機場實地演練配套措施規劃

學生確診首破28萬「今增7802例」！　全台4330校停課

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

張伯維酒駕洗警車贖罪　認真清潔喊：已戒酒1年

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

機車騎士危險右轉！　女乘客抓不住後仰慘摔

KEY照鏡子狂被珉豪唸：我的美貌會變！　91Line互相囉嗦…東雲「我都32歲了」

雙胞胎陰影？Joeman想幫她加香菜秒收手：怕又有來賓哭出來

19歲女列交友條件「有汽車再來」！網看照片反心疼：真的有陰影

KTV超噁包廂畫面曝！衛生紙滿出來　服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

澎湖女兒「最霸氣嫁妝」！全家5人居隔40天靠它吃三餐　海鮮啃到爽

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命！醫驚：已出現毛玻璃肺炎變化

1個月只啪1次…男友做到一半「碰到她就睡著」　妹子崩潰想分手

館長開嗆「台灣人賺人民幣」：必須先臭台灣　網友搶猜酸誰

蛤～早上起床用鬧鐘反而更想睡？小心9個有毒習慣破壞健康

自6月15日起恢復旅客轉機及開放親友接送　桃園機場實地演練配套措施規劃

學生確診首破28萬「今增7802例」！　全台4330校停課

唐山打人登上國際　CNN：中國仍是「厭女普遍存在」的高父權社會

媽上廁所驚覺「女兒在拍AV」！她瞞1年多慘被抓包　結局竟反轉

虛擬貨幣屠殺！比特幣6.9萬跌到2.5萬美元　價格跌回2020年12月

韓國歐爸穿胸罩3天　崩潰：盼我的女兒不需承受這種痛

俄法院要求刪「侵略烏克蘭」訊息　維基不服：人們有權知道真相

FIBA挑亞洲盃30大球星　中華男籃阿提諾、林庭謙入選

南韓鬧乾旱…PSY濕身秀1場狂撒300噸水！《出走日記》李伊公開酸爆

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官了　失寵關鍵原因曝光

雙胞胎陰影？Joeman想幫她加香菜秒收手：怕又有來賓哭出來

柯瑞生活規律帶來好表現　柯爾：像極了費德勒

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

KTV超噁包廂畫面曝光！服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

19歲女徵友「有汽車再來」！網看照片心疼了

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

1個月只啪1次…她崩潰：男友一碰到我就睡著

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵

台灣哪部韓劇最紅？鄉民推爆3神作

三寶媽半夜為兒急徵血氧機　5分鐘後有人敲門了

梅雨彈這天開炸！1圖看雨區變化

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

館長：台人賺人民幣　要先臭台灣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

KTV超噁包廂畫面曝光！服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

19歲女徵友「有汽車再來」！網看照片心疼了

她那邊狂感染：無性經驗！醫一問「廁所衛生紙放哪」秒懂

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

1個月只啪1次…她崩潰：男友一碰到我就睡著

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

葛斯齊戳破王心凌私下真面目！「拍戲遇1件事痛哭」

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面