雙胞胎陰影？Joeman想幫她加香菜秒收手：怕又有來賓哭出來

▲Joeman自嘲怕又有來賓哭出來。（圖／翻攝Joeman YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」先前上Joeman頻道擔任剪髮模特兒，妹妹艾宸因為難以接受新髮型，當場落淚並擺出不開心的表情，此事疑似讓Joeman留下了心靈陰影。Joeman也在最新的一集節目中，與來賓互動時說出「怕又有來賓哭出來」。

Joeman於13日上傳最新的「Joe是要對決S2」影片，主題為30元的平價肉圓對決350元的奢華肉圓，並邀請到YouTuber魚乾擔任來賓。

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▲軒姐宸妹的妹妹艾宸上Joeman頻道臭臉痛哭。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



期間，Joeman看到肉圓店內附有香菜，便想幫魚乾加一點，但魚乾害怕香菜的味道，經過Joeman幾次勸說後本想嘗試一根，但Joeman隨即打消念頭說，「算了啦，妳不要吃，我不要逼妳好了，我很怕又有來賓哭出來」，讓魚乾瞬間大笑。

網友看完紛紛留言，「來賓哭出來，笑爆」、「哭出來哈哈，在那邊偷笑死」、「乾脆以後開新節目好了『JOE是要哭出來』 」、「笑死這個人很皮欸」、「九面真的越來越有幽默感了」。

▼影片25分18秒處。



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