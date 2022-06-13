超強對比！波麗士＆平凡女孩的一天　「學長的呼喚」超爆笑

▲波麗士與平凡女孩的一天出現強烈對比。（圖／翻攝臉書「臺北波麗士」）

記者莊智勝／台北報導

臉書粉專「臺北波麗士」今(13日)發出短片提前歡慶警察節，以分鏡剪輯技巧，同時敘述一位波麗士、與平凡女孩的一天，原本看似沒有相交的平行線，最後出現命運的交會點，波麗士的出現，點亮女孩心中的光芒，許下願景「想成為像妳(波麗士)一樣的人，實現正義、閃閃發光！」

影片的開始，波麗士與平凡女孩一樣在早上8點睜開眼睛，女孩可以在舒適的房間中華麗換裝，穿上亮麗的短裙、披上薄紗出門赴約；而波麗士大人一早卻是整裝待發，穿上制服、背心，戴好口罩準備出勤。中午11點30分，女孩在街頭安全的購物逛街，但波麗士一天的勤務卻已經開始，在城市的各個角落中巡邏簽表、守護治安。

▲女孩購物逛街，但同時波麗士卻在城市的各個角落巡邏簽表。（圖／翻攝臉書「臺北波麗士」）

下午1點半，映入女孩眼廉的，是朋友在咖啡廳中親切、熱情的呼喚；但波麗士大人面對的，卻是雨天騎樓裡，學長的呼喚。下午2點半，女孩跟閨密輕鬆啜飲著下午茶、聊是非；但波麗士大人卻是跟著學長腳步，一一查詢路上可疑車輛。

▲呼喚女孩的是親切的好友，而波麗士卻只有「學長的呼喚」。（圖／翻攝臉書「臺北波麗士」）

而這看似平行的生活，卻因一個跟蹤狂而出現交會點，女孩見到跟蹤狂後立即以手機視訊報案，雙方最終相遇，而波麗士也不負所望，將正在端詳香香口紅的跟蹤狂逮捕歸案。最後女孩華麗轉身，「謝謝妳！我想成為像妳(波麗士)一樣的人，實現正義、閃閃發光！」影片以「珍惜相遇時的緣分」為題，感謝每位真誠付出的人，片尾更祝波麗士大人們警察節(6/15)快樂！

▲女孩最後華麗轉身，感謝波麗士無私的奉獻。（圖／翻攝臉書「臺北波麗士」）

臺北市政府警察局提醒民眾，跟蹤騷擾防制法於今年6月1日上路，如遇到跟騷行為，多利用「北市警政」APP視訊報案功能，亦可參考比照日本警方「防癡漢」APP，可按「求救鈴」發警報聲嚇阻行為人，或在無法出聲情況，用「跑馬燈」功能透過手機螢幕顯示文字，請周邊民眾報案。

