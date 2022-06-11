快訊／女友勸就醫他不依　男揮刀2人受傷...送醫才知確診

▲▼台中一對同居男女爭吵，男子拿水果刀自傷，女友也被劃傷。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市62歲杜姓男子和55歲林姓女子同居多年，昨晚11點多在租屋處發生口角，理由是林女覺得杜男身體不適應該就醫，杜不從，拿了水果刀揮舞造成左胸受傷，林女上前勸阻也被劃傷，雙雙掛彩。警方獲報到場緊急連絡119將2人送醫，不料在急診室PCR時意外得知杜男確診，人已住院救治，到場員警事後嚇得立即快篩，所幸皆為陰性。

第一分局大誠派出所昨晚11時16分獲報，民權路某棟大樓內有民眾大聲爭吵，情緒激動，而且有人流血，員警立即趕往處理，林女剛好走到社區大廳，杜男還在屋內，意識不清，全身均有血跡，員警趕緊通知119協助2人送醫。

據了解，林女發現杜男身體不適，要帶他去看醫生，杜男不願意，加上酒後酒精發作，2人引發爭執，杜男一時情緒激動，到廚房拿水果刀，過程中左胸留下5、6處傷口，傷口最深處是左肩胛，林女要勸阻時也被劃傷，2人目前無大礙，警方將調閱監視器並訪查鄰居釐清事發過程，並依規定通報家防中心。

2人送往醫院急診室時，依規定都要做PCR，意外得知杜男確診，讓事先不知情的處理員警捏把冷汗，還好快篩沒事。