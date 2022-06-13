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社會 社會焦點 保障人權

怕遲到被長官罵+扣薪！女職員找同事幫打卡　被抓包2人都完了

▲▼ 上班打卡 。（圖／記者陳韻如攝）

▲北市某公司女職員擔心遲到太多會被罵，找來女同事幫忙打卡，遭公司提告詐欺。（示意圖／記者陳韻如攝）

記者陳韻如／台北報導

台北某公司一名女職員因擔心遲到會被主管責罵，因此商請女同事代打卡，導致公司溢發薪資146元給她。公司事後發現異常，憤而對2女提告，而法院審理後，依詐欺罪嫌判處2女各拘役10天。

根據判決，A女2019年3月到公司上班，並且清楚公司規定上班為上午9時，遲到者則會受到扣薪處分，但她卻為了要避免遭到主管責罵，因此找來B女每天上午9點前替她打卡，導致公司並未扣除A女遲到的48分鐘薪資，而溢發了146元給A女。

案經公司察覺異狀提告，但2女均不認罪，B女辯稱自己只是基於同事情誼幫忙，因為A女擔心遲到太多會被主管念；至於A女部分，她雖坦承知道公司有扣薪制度，且有請B女代打卡，但稱，「我沒有要詐騙薪水的意思，只是怕遲到會被念。」

法官審理時勘驗公司所提出的監視器畫面，確定A女確實上班遲到，而雖2女均坦承知悉遲到會扣薪，對於公司會溢發薪資的情況也是可以預見的，但是她們卻沒有是前採取行動避免或是事後主動退還，可見2人對於溢領薪資的結果存在「接受、容忍或任憑其發生」、「不反對其發生」的心態，法官最終認定2人罪刑，依詐欺罪嫌各判處2人拘役10天。全案可上訴。

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