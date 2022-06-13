快訊／侯友宜：新北高峰期已經穩定過去　「確診數在往下走」

記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，新北市長侯友宜13日表示，新北市確診的高峰期已經穩定過去，確診人數確實已經在往下走，但是新北市單日的確診個案，仍然有超過5000人，所以後續還是要守好疫情，戰戰競競地把工作做好。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，侯友宜指出，今天新北市新增確診個案5470人，居隔列管人數8805人，今天可解隔5254人，居家照護執行中5萬773人，預計康復解隔1萬2669人。

侯友宜說明，新北市的疫情確實在緩降當中，除了因為中央系統轉換的問題，但是確診數真的有在下降，這兩天也許還是有假日的效應問題，下降的幅度跟趨勢還是值得再觀察。

不過，侯友宜認為，整體看起來，新北市的高峰期確實已經穩定過去，確診數已經在往下走，後續還是要密切地守好疫情，因為新北市單日的確診個案仍然有5000多人，所以還是要努力、戰戰競競地把防疫工作做好。

侯友宜也說，新北市目前還是穩定做好居家照護，好讓民眾在確診的第一時間，衛生局就可以做好即時的關懷跟診斷治療。

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，今天國內新增4萬5110例新冠肺炎病例，分別為4萬5081例本土個案、29例境外移入，確診個案中109人死亡，本土病例以高雄市7184例為最多、台中市6694例居次，新北市則佔5470例位居第三。