　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

▲▼江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書）

▲江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文總統就職滿6周年，國民黨前主席江啟臣盤點蔡政府主政下來，造成6大亂象，包含防疫物資亂象，青年低薪未解、供電能源不穩、居住正義跳票、民生物資齊漲、社會安全網破；他表示，蔡英文應為失敗的政策與跳票的承諾，向人民致歉。

首先，江啟臣表示，因應疫情升溫，蔡政府喊出新台灣模式，要國人與病毒共存，卻連快篩試劑都沒準備好，更遑論兒童疫苗採購與治療藥物，蔡政府不斷放寬防疫政策，卻什麼都沒有準備，讓民眾生活在恐懼之中。

第二，江啟臣說，蔡英文強調挺青年，但現實卻是25歲以下青年逾半月薪不到28K，國內39歲以下勞工個人名下總存款平均不到15萬，青年不僅承受低薪壓力，還要承受高房價、高物價痛苦。

第三，江啟臣抨擊，蔡英文多次擔保台灣不缺電，但任內卻發生多次全台大跳電，高達60.6％民眾擔心未來2年會再出現大規模停電，蔡英文卻不檢討能源政策缺失，只是繼續以道歉改進等話術欺騙人民。

第四，江啟臣表示，蔡英文強調在2024年完成全台20萬戶社會住宅，讓青年有安心居住權利，但至去年底全國卻僅1.8萬戶社宅完工，有需要的青年想抽社宅還有層層限制，蔡英文社宅政策跳票是現在進行式。

第五，江啟臣說，蔡英文向國人保證「會維持經濟動能、讓物價和房價的漲幅趨緩」，但今年消費者物價指數（CPI）持續攀高，不僅通膨嚴重，民生物資價格回不去，薪水又沒有明顯漲幅，讓人民陷入壓力與痛苦的循環當中。

第六，江啟臣指出，蔡英文保證會把社會安全網的漏洞補起來，協助解決精神疾病患者的照護服務，但卻仍接連發生台南女大學生擄殺案、超商店員挖眼案等令人痛心案件，社會安全網補還要用多少命來補？

▲▼江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書）
▲▼江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書）
▲▼江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書）
▲▼江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書）
▲▼江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書）
▲▼江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書）

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
女星一家人都是巨乳女神！　公開「姊妹入浴片」網暴動
快訊／柯文哲PCR陽性　自曝確診過程發聲了
她「直腸潰爛」急需開刀！隔天PCR陽性被趕：不急先隔離
白癡公主「送走7年經紀人」痛哭！　鏡頭前崩潰
快訊／美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部回應了
疫情在高原期趨緩？重症醫曝「神秘防疫力量」正在發生
婆家毛巾全共用　新手媳「下體怪怪」才發現超噁真相
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

何博文出任民進黨新北主委　余天退選仍橫掃近8000票

快訊／Ct值16！柯文哲確診「輕微發燒」　自稱「家裡有2醫生別擔心」

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

張茂楠掌民進黨北市黨部主委　誓言「贏回首都、議員全壘打」

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

美指台灣不會列入印太經濟架構　外交部稱遺憾：未來仍會積極爭取

何博文出任民進黨新北主委　余天退選仍橫掃近8000票

快訊／Ct值16！柯文哲確診「輕微發燒」　自稱「家裡有2醫生別擔心」

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

張茂楠掌民進黨北市黨部主委　誓言「贏回首都、議員全壘打」

英熊強碰海神喊話「再來一冠」　蔣淯安要嚴防助攻王布銳克曼

民進黨主委選舉結果一次看　正國會搶5席最多、英系居次

白沙屯媽祖衝進朝天宮　「6萬人塞爆北港」震撼空拍曝光

低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

韋安／中央不幫忙還來「拆臺」打擊士氣，怪不得侯友宜「火大」？

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

宜蘭女「直腸潰爛」急需開刀！隔天PCR陽性被趕回家：不急先隔離

周孝安痛失17歲狗兒子！　心疼牠失智病痛2年：抱歉這輩子沒給足你

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

政治熱門新聞

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

快訊／柯文哲快篩陽自曝症狀　「要小心不能傳染給陳佩琪」

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

注意！北捷明起調整各路線班距　平日離峰、假日時段影響最大

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

快訊／高嘉瑜快篩陽　曝症狀「咳嗽半夜咳醒」

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

不是視察疫情！蔡英文到新北投票　他貼14秒影片：再度寒心

小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

更多熱門

相關新聞

僅跟蔡英文通過一次電話　侯友宜稱「總統太忙了」：我會一肩扛起新北

僅跟蔡英文通過一次電話　侯友宜稱「總統太忙了」：我會一肩扛起新北

總統府發言人張惇涵22日表示，全國防疫工作蔡英文都非常關心，尤其是北北基桃，週四也有打給新北醫師公會，對此，新北市長侯友宜回應，疫情期間只與總統通過一次電話，是在去年六月打來的，「總統說得好 ，民眾期待的是中央地方攜手解決問題，所以我們看到問題快速反應給中央 ，也主動找出解決之道。我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

台灣參加WHA機會大？陳時中這樣說

台灣參加WHA機會大？陳時中這樣說

蔡英文遭疑不關心新北市！陳時中幫說話了

蔡英文遭疑不關心新北市！陳時中幫說話了

關鍵字：

蔡英文江啟臣

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面