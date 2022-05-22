低薪、防疫亂象、供電不穩　江啟臣列蔡英文執政6大缺失

▲江啟臣列出蔡英文執政6大缺失。（圖／記者江啟臣臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文總統就職滿6周年，國民黨前主席江啟臣盤點蔡政府主政下來，造成6大亂象，包含防疫物資亂象，青年低薪未解、供電能源不穩、居住正義跳票、民生物資齊漲、社會安全網破；他表示，蔡英文應為失敗的政策與跳票的承諾，向人民致歉。

首先，江啟臣表示，因應疫情升溫，蔡政府喊出新台灣模式，要國人與病毒共存，卻連快篩試劑都沒準備好，更遑論兒童疫苗採購與治療藥物，蔡政府不斷放寬防疫政策，卻什麼都沒有準備，讓民眾生活在恐懼之中。

第二，江啟臣說，蔡英文強調挺青年，但現實卻是25歲以下青年逾半月薪不到28K，國內39歲以下勞工個人名下總存款平均不到15萬，青年不僅承受低薪壓力，還要承受高房價、高物價痛苦。

第三，江啟臣抨擊，蔡英文多次擔保台灣不缺電，但任內卻發生多次全台大跳電，高達60.6％民眾擔心未來2年會再出現大規模停電，蔡英文卻不檢討能源政策缺失，只是繼續以道歉改進等話術欺騙人民。

第四，江啟臣表示，蔡英文強調在2024年完成全台20萬戶社會住宅，讓青年有安心居住權利，但至去年底全國卻僅1.8萬戶社宅完工，有需要的青年想抽社宅還有層層限制，蔡英文社宅政策跳票是現在進行式。

第五，江啟臣說，蔡英文向國人保證「會維持經濟動能、讓物價和房價的漲幅趨緩」，但今年消費者物價指數（CPI）持續攀高，不僅通膨嚴重，民生物資價格回不去，薪水又沒有明顯漲幅，讓人民陷入壓力與痛苦的循環當中。

第六，江啟臣指出，蔡英文保證會把社會安全網的漏洞補起來，協助解決精神疾病患者的照護服務，但卻仍接連發生台南女大學生擄殺案、超商店員挖眼案等令人痛心案件，社會安全網補還要用多少命來補？













