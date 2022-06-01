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快訊／徐志榮拒選苗栗　江啟臣要國民黨想清楚「問題出在誰身上」

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

在國民黨立委徐志榮出面受訪強調不願參選苗栗縣長後，今（31日）中常會上是否仍是強行徵召備受關注。曾任國民黨主席的立委江啟臣1日說，提名的目的是為了贏，黨中央不該讓被徵召者自己克服「前面充滿荊棘」，以徐的個性就是不想與其他要選的人為敵；他更爆料說，前年國民黨處理主委人選時，議長鍾東錦曾說不參選縣長，當時黨內有共識推舉前農委會農田水利署苗栗管理處處長謝福弘參選。

江啟臣今天中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，主持人邱明玉問及，昨天徐志榮突然開記者會，3度說對不起婉拒徵召，現在看起來，國民黨主席朱立倫必須在訪美前解決這件事，如何看待國民黨「硬上」提名一事？

江啟臣分析，政黨政治當中，提名的目的就是為了贏，所以還是要回到這點思考，怎樣的提名過程就會影響到結果，不管是提名誰、提名過程、提名後輔選是否到位，都會影響到當選結果，當然還有一點，對手是誰；今天苗栗這件事情，大家要思考清楚，今天問題是出在徐志榮身上，還是要克服的問題是鍾東錦

邱明玉追問，其實不只是鍾東錦，還有苗栗前縣長劉政鴻？江啟臣說，會有所謂的系統、派系、地方上面影響力大的人士，當然要尊重這些人的意見，也要想辦法去協調各方，提出最大公約數出來，就算不是100%的共識，起碼不要事後變成「反對的力量」。

至於徐志榮宣布「不選」的理由是什麼，江啟臣說，徐志榮過去就有表達他意願沒有要選，這也是因為地方上有人要選，以徐志榮的個性，基本上就是不想為敵，或者說不想跟其他人有「很複雜的事情」。

邱明玉詢問，江啟臣還在擔任主席的時候，鍾東錦是否曾在一場餐會承諾他不選縣長？江啟臣回應，前年國民黨中央要找鍾東錦，是為了找苗栗縣的主委，當時請秘書長去協調，請鍾擔任主委，大家就會討論到未來縣長人選，包括劉政鴻、徐志榮、縣長徐耀昌都有去溝通，最後推舉鍾擔任主委，據轉述，在大家談好的當下，鍾是有表達他就當主委，並沒有要選縣長，甚至當下有默契推舉謝福弘參選。

江啟臣說，在過去這段時間，徐志榮從來沒有提過他要選縣長，如果他是積極準備，起碼兩年前就會開始佈局；他直言，選舉就是每個人選擇的問題，也不能說他1、2年前說，現在就不能變，參選和不參選都是每個人自己的選擇，黨可以徵召、說服、要求他都沒有關係，可是最後大家還是要從結果來論。

另對於國民黨中常會今天要如何解套，江啟臣說，他已「不在其位」，不過主席有提名的最後決定權，中常會也有授權主席徵召的權力，任何人被徵召，都不會希望前面充滿荊棘，要自己克服這些困難，「黨的目的就是幫忙選贏」，對於中間可能遇到的種種障礙，黨中央都要負一些責任。

▲▼江啟臣今天中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪。（圖／POP Radio提供）

▲江啟臣今天中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪。（圖／POP Radio提供）

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