挑戰登石山秀湖！男突高山症發作頭暈狂吐　警消4hrs搜救扛下山

▲7山友挑戰石山秀湖！1男突高山症發作頭暈狂吐，警消急搜救扛下山送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

29歲的陳姓民眾與友人一行7人從台南市出發，至高雄市桃源區石山秀湖進行2天1夜登山行，沒想到返程時，另名29歲的江姓山友在中段特生貨櫃屋登山道附近（海拔2166）疑似高山症發作，嘔吐、頭暈、無法行走，急需救援。警消獲報後歷經4小時搜尋，終於尋獲江男，後續將他順利扛下山送醫治療。

▲原有糖尿症病史的江姓山友，疑似高山症發作，嘔吐、頭暈、無法行走，同行山友緊急下山至派出所求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

同行陳姓友人表示，他們一行7人（2女5男）11日從台南市出發，至石山秀湖徙步登山已進行至第2天，即將下山至終點站（中段特生貨櫃屋登山道附近）時，原有糖尿症病史的江姓山友，疑似高山症發作，嘔吐、頭暈、無法行走，當下由其他5名山友趕緊下山至派出所請求協助，他則留在現場陪同江姓山友待援。

森濤派出所12日晚間6點多獲報後，立即與六龜消防分隊成立搜救小組。由於林道顛簸崎嶇，歷經約4小時的搜尋，晚間10點35分，在中段特生貨櫃屋登山道附近處，終於尋獲江男等2人，江男嚴重虛弱，所幸生命跡象穩定，無外傷。今（13）日凌晨1點30分，安全救援抵達派出所，並將江男送至署立旗山醫院治療。

▲7山友挑戰石山秀湖！男突高山症發作頭暈狂吐，警消急搜救扛下山。（圖／記者賴文萱翻攝）

六龜分局長陳膺方提醒，民眾上山要注意天候，更要考慮自己的身體狀況，量力而為才能平安出遊，若登山途中極需協助救援，盡可能待在原地等待，以利定位搜救，爭取最佳救援時間。