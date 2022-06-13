深圳交往2年男友回英國「失蹤」！她上網協尋…結局超傻眼

▲英國一對情侶在大陸工作認識，疫情趨緩後男子回英國卻失聯，女子著急上網協尋卻發現驚天秘密。（圖／翻攝自Rachel Waters臉書）



圖文／CTWANT

英國一名26歲的妙齡女子在大陸深圳擔任品牌經理，認識了一名英國男子保羅，兩人交往一起度過新冠肺炎流行的這段時間，沒想到4月男友回到英國後就失去聯絡，她只好上網發文找尋男友，沒想到卻發現男友在英國早已結婚，且對方還已經有小孩。

一位名叫瑞秋的外國女子在大陸深圳工作，認識了一名英國男子，兩人年齡相近也一起度過這幾年的疫情時光，交往期間她都不覺得對方有什麼問題，直到近期疫情趨緩，男友也表示將回英國家鄉看家人。

沒想到就當男友回英國後，他們就斷了聯絡，讓她認為男友失蹤可能是遭遇不測，因此開始透過親友與網路找尋男友下落，並表示4月離開回英國的男友，如今應該早就要回來才對。

就在她發文後也被轉發，便有人留言認識該名男子，並表示他早已在英國諾里奇（Norwich）有家庭，有太太也有小孩。而瑞秋也在看到這個留言後，瞬間都明白了，並且告訴在自己臉書上傳自拍照，並寫下她已得知這件事，她也告訴英國媒體《每日郵報》她的狀況相當不幸。

而保羅的母親也告訴英國媒體《太陽報》，他們知道瑞秋的貼文，但不予置評，而瑞秋最後刪除貼文，但也獲得不少網友鼓勵，認為她可以認識更好的男人。

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