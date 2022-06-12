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機械公司開職缺月薪3萬寫「薪資面議」　台中市勞工局認定違法

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為加速廠商及求職者更便利的進行媒合面試，元旦後火速開辦7場次徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲機械大廠開職缺月薪3萬寫「薪資面議」，台中市勞工局認定違法。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

6月畢業季後又有一波求職潮，許多雇主徵才時，常出現薪資待遇「面議」或給薪「範圍很廣」字樣，但許多老闆不知道，徵才時若職缺每月經常性資薪未超過4萬元，就要明確告知薪水範圍。日前就有一間機械公司應徵司機時，職缺標示「薪資面議」，有民眾詢問發現該職缺月薪其實僅3萬元，必須加上加班費才滿4萬，結果被認定違法。

勞工局表示，這家機械公司應徵司機時，職缺標示「薪資面議」，但民眾詢問後發現月薪其實只有3萬元，怒向勞工局提出檢舉。勞工局調查發現，這家機械公司以月薪加計加班費可達4萬元為由，認為薪資標示為面議無違法。但事實上，加班費經扣除後，經常性薪資未達4萬元，卻沒在徵才廣告告知薪資範圍，仍違反《就業服務法》。

勞工局長張大春表示，經常性薪資是指雇主每月給付受僱員工的工作報酬，包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金，其中並不含加班費。雇主不管在求才網站、社群粉絲專頁、張貼在營業場所外徵人啟事等，都應明確說明計薪方式及薪資範圍，例如「月薪3萬元」、「月薪3萬3000元～3萬6000元」、「月薪2萬8000元以上」等三種方式擇一呈現；採用計時、計日或按件計酬核薪者，可使用如「時薪300元」、「日薪3000元」、「按件計酬每件3500元起」等方式呈現。

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