快訊／羅致政出現微咳微燒快篩陽性　「果然中了準備領無敵星星」

▲民進黨立委羅致政快篩陽性。（圖／取自羅致政臉書）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委羅致政12日表示，昨天晚上出現微咳、微燒等症狀，「今早才又再測一次，果然中了」，未來7天會遵守規範在家隔離，「該來的總是要來，準備領無敵星星」，而羅致政也成為第25位染疫的立法委員。

羅致政稍早透過臉書表示，自己今天一早快篩陽性，晚點會透過視訊問診確認，他在上周三、周五、周六都是快篩陰性，昨天晚上出現微咳、發燒37度，「今早才又再測一次，果然中了」。

羅致政說明，未來7天他會遵守規範在家隔離，由於這幾天都沒進辦公室、服務處，所以在做完必要的清消之後，服務處會照常工作，也祝大家一切平安，「該來的總是要來，準備領無敵星星」。

根據統計，立法院目前曾經染疫的立委，包括國民黨立委廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委王婉諭、無黨籍立委林昶佐、黃國書等人。

另外，還有民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉、陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅、蔡其昌等人，羅致政成為第25位染疫的立法委員。

▼民進黨立委羅致政。（圖／記者林敬旻攝）

