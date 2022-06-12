9歲女童後頸「痣」異常快速生長　檢查驚見已被吸血1個月

▲女童後頸已被吸血1個多月。（圖／翻攝自微博／《星視頻》）



記者董美琪／綜合報導

中國大陸湖南省一名9歲小三女學生小雅，後頸突然長了一顆「痣」，而且生長快速，讓媽媽急著帶女兒去就醫，最後竟然發現原來這顆「痣」是一隻蜱蟲，已在女童身上吸血一個月。

根據大陸《星視頻》報導，小雅一個多月前頭上突然長了一顆接近膚色的「痣」。媽媽發現，這顆痣生長異常迅速，因擔心是惡性腫瘤病變，趕緊帶著小雅到醫院。

經醫生仔細檢查發現，這顆「痣」竟是一隻活的蜱蟲，醫生採取醫療手段，幫小雅處理掉蜱蟲，目前孩子身體狀況良好。

近日，安徽一名李姓男子在野外工作後，被蜱蟲咬傷高燒不退，最後引發多臟器功能衰竭不治身亡。由於蜱蟲多藏身於野外，專挑人皮膚薄處下口，可傳播多種疾病，被咬傷患者會出現發熱、無力等症狀。醫生提醒，野外活動時，要注意減少皮膚裸露。如被蜱蟲咬傷不要急著拔出，應盡快到醫院就診。

大陸網友回應，「我家狗被蜱蟲咬得差點就死了」、「雞皮疙瘩起來了」、「我昨天腿上就扎進了一隻蜱蟲，就像一隻無痛針筒一樣扎在我小腿上」、「蜱蟲的唾液中還含有麻醉成分，人被叮咬時幾乎感覺不到疼痛」、「夏天蚊蟲較多，帶孩子出去一定要擦防蚊蟲叮咬的東西，回來後認真洗澡」。