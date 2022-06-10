90歲翁騎車外出迷途20公里　露宿騎樓未進食警靠這張查出身份

▲▼豐原90歲男子騎自行車到20公里外的中興大學，迷了路露宿在騎樓。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區的90歲張姓男子日前下午跟家人說騎自行車要外出購物，豈料到了晚上10點仍未見人影，焦急的求助警方，隔天中午，警方獲報中興大學附近有名長輩全身疲憊，癱坐在騎樓下，到場後發現男子非常虛弱，語無倫次，就在無計可施之際，眼尖發現菜籃放有一張疫苗通知單，原來張男從豐原騎到興大，大約20公里，且將近1天未進食，露宿騎樓，還好身體無恙。

台中市警三分局正義派出所警員吳建福、蘇家賢，日前下午獲報中興大學附近的學府路，有個老翁坐在騎樓下已經一整個上午，員警到場後詢問身分，老翁雖想努力回應，話卻怎樣都說不清楚，幸好吳員眼尖發現一旁腳踏車的置物籃裡有張淋濕、發霉的疫苗快打站通知單，雖然是去年的日期，直覺上頭寫的應該就是他的名字，透過警政系統，果然查出張姓老翁前一晚就被家人通報失蹤。

張男的兒子從豐原趕來派出所時，一臉不可置信，父親年近90，平時都僅在住家附近活動，雖有些許失智，日常生活尚不成問題，前一天下午向家人表示要到附近買東西，卻直到晚上10點都沒有見到人影，沒想到隔天下午竟會出現在距離20公里外的南區街道，對於高齡近90歲的父親有這樣的體力，感到相當不可思議，感謝熱心民眾通報及員警協助，讓父親能夠平安返家。

警方表示，由於張男語無倫次，迷途1天是否有進食令人懷疑，而且又沒有棲宿之地，如何能從天黑熬到天亮，只有他自己知情，至少慶幸平安無事。