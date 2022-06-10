NBA「最挺台」球星坎特預計11月訪台：盼會見蔡英文總統

▲美國職業籃球運動員坎特。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國職業籃球運動員坎特（Enes Kanter Freedom）經常利用自身的國際影響力，呼籲關注新疆、西藏、香港等中國人權議題，力挺台灣的他預計今年11月初造訪台灣。他表示，希望能在出席國際論壇之際，品嚐台灣美食、會見台灣總統蔡英文，同時為孩子們舉行一場大型籃球營。

根據《美國之音》（VOA），坎特預計今年11月1日出發造訪台灣，預計於11月3日出席奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）在台北舉行的活動，盼能在6天的停留期間會見總統蔡英文，品嚐台灣美食。

據悉，坎特曾透露自己是蔡英文的粉絲，還曾在球鞋上秀出中華民國國旗，表示力挺台灣的決心，今年稍早他更透露今年7月造訪台灣的計畫，不過並未詳細說明具體行程。

報導指出，坎特曾於8日應邀赴國會山莊向眾議院共和黨研究委員會（Republican Study Committee）針對中國人權議題發表閉門午餐會演說，他在會後的採訪中表示，期盼藉此次演說向國會傳遞重要訊息，「我們必須對世界各地的獨裁政權採取更加強硬的態度。」

坎特認為，世界各地最糟糕的獨裁政權就是中國，「我們必須讓獨裁政權承擔責任，我認為我們需要對世界各地的獨裁政權施加更大壓力。」

坎特同時向在場議員提點，華府當局應高度重視中國滲透華爾街、好萊塢、NBA與體育界、學術界、科技巨擘等問題，「他們幾乎全都受到中國控制，這是無法接受的。」

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