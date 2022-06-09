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新髮型只能「晚上吹」女友超問號　設計師1秒爆粗口：0周罵咧

▲▼剪頭髮,剪髮,理髮。（圖／pixabay）

▲剪髮示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

剪髮完只能晚上吹？一名設計師分享與客人的奇葩對話，原來客人剪髮時聽錯他的話，連續幾天都不敢在白天吹頭髮，直到下午要出門而洗頭，才忍不住私訊詢問，瞬間讓設計師爆粗口澄清。

該名設計師在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他前幾天幫客人剪頭髮，沒想到今天下午3時許突然收到詢問訊息說，「問你喔，我現在剛起床，等一下要出門，剛剛有洗頭，線可以吹頭髮嗎？」瞬間讓原PO滿頭問號，「你要吹就吹阿，為啥不行？」

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客人見狀立刻回，「你不是說我這個頭要晚上吹？我想說現在才下午」。原PO發現對方誤會他的話，忍不住爆粗口說「我是說往上吹啦，X0周罵咧」，讓客人瞬間笑出來「我前天還跟我女朋友說，我設計師說我這個頭只能晚上吹，她問我為什麼，我跟她說不知道」。

該文PO出後，立刻吸引5600多人朝聖，「笑死，早上中午不能吹喔！」「晚上是吹另外的頭」、「那如果太翹，可以壓一下頭嗎？」「嚴重懷疑這個設計師講話台灣國語或是這個客人耳朵有問題」、「有疑問當下是不會馬上跟你確認喔？他一定是帶著忐忑又疑惑的心情回家的」。

▼原PO與客人對話如下。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼新髮型只能「晚上吹」女友超問號　設計師1秒爆粗口。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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