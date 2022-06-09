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智慧城市SCAPA大獎出爐　北市教育局第三度獲獎「全台唯一」

▲▼ 沒上課、沒交作業家長都知道！　北市推「酷課APP」16校搶先用 。（圖／台北市教育局提供）

▲北市教育局以「親師生平台/酷課APP」，第三度獲得智慧城市SCAPA大獎，圖為酷課APP。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

2022年IDC亞太區智慧城市SCAPA大獎結果出爐，台北市政府教育局以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平台」參賽，歷經六輪評選，在330件亞太區城市提案脫穎而出，獲得國際專業評審青睞，與新加坡並列奪下2022年SCAPA教育類大獎，這是北市教育局自2019年參賽以來第三次獲獎，也是全台唯一教育類獲獎紀錄保持者。

▲▼北市教育局第三度獲得智慧城市SCAPA大獎。（圖／北市教育局提供）

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▲北市教育局以「親師生平台/酷課APP」，第三度獲得智慧城市SCAPA大獎。（圖／北市教育局提供）

北市教育局指出，台北市致力於打造智慧校園，2022年提案參賽的「親師生平台/酷課APP」，是教育局以「台北酷課雲」建置經驗為基礎，歷經長久籌備及測試，在去年9月正式推出以「校園智慧社群核心」為概念打造的全新服務，讓學生從刷卡踏進校門開始，輕鬆享受全日智慧校園生活。

「親師生平台/酷課APP」推出至今累計下載量已近14萬人次，北市教育局表示，該平台整合校園原本複雜多元的系統、資料庫與軟硬體設備，提供親師聯繫、數據查調、校園繳費、課間教學、數位資源、學習獎勵、空間管理及遠距學習等8大智慧校園整合服務，包含電子聯絡簿、調查表回條及班級通知事項等12項核心功能，是增進「親師合作、師生溝通」為出發點設計的多功能APP。

▲▼ 沒上課、沒交作業家長都知道！　北市推「酷課APP」16校搶先用 。（圖／台北市教育局提供）

▲北市教育局以「親師生平台/酷課APP」，第三度獲得智慧城市SCAPA大獎，圖為酷課APP。（圖／北市教育局提供）

此外，北市教育局指出，「親師生平台」可連結各項校園資訊設備，包括教室大尺寸觸控螢幕、學生平板及筆記型電腦等學習載具、校園體溫感測簽到裝置等，滿足親師生在課堂、家庭、校園不同情境使用需求，並能即時彙整各項數據資料，以數位治理概念協助學校管理者精進校務經營，加速「6i智慧校園」轉型。

「親師生平台/酷課APP」在疫情停課期間也持續擴充功能，減少校園行政負擔，北市教育局表示，像是學校可運用調查表回條功能，調查全校學生疫苗接種意願，原本要印製大量紙本表單並花一兩週來寄送、催收和彙整的資料，現在只須一至二天就能完成線上調查及統計，減輕導師及行政人員負擔，另酷課APP也提供線上請假、線上繳費、學生到離校通知及課堂點名功能，家長無須出門即可一鍵完成子女請假及學雜費繳費，大幅提升學校行政效率。

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