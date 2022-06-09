多次閃過Omicron！天選之妹「生理期突確診」　一票人驚：真的欸

▲原PO本以為是天選之人，不料生理期第二天就確診。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

女孩們注意了！一名女網友透露，身旁親友確診，而她多次幸運躲過Omicron，怎料生理期來的第二天，原PO卻確診了，就連身邊的女性友人都有相同狀況。文章引發關注．一票確診妹紛紛崩潰簽到，「MC第一天確診」、「我去年跟今年確診都是MC來」。

一名女網友在臉書《確診者有話要說》透露，周遭的人陸續確診，而她彷彿有保護罩，「接觸到都沒事」，殊不知原PO生理期的第二天就被Omicron纏上了！

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原PO也強調，就連身旁的女性朋友都遇到同樣狀，「都是MC來特別容易確診」，因此讓她好奇拋問，「女性網友們也是這樣嗎？」

文章曝光後，釣出一票確診者也驚呼，「仔細回想真的是這樣耶」、「我也是來的時候確診（就是現在，剛剛確診，月經來第二天）」、「我也是！而且吃了清冠一號後，生理期瞬間結束（可能太寒）」、「確診隔天剛好來了」、「我也是月經來第二天確診」、「我也是確診後隔天來的，確診的痛加月事的痛，真的很痛苦」、「我是確診時月經來，整個人痛不欲生，好像有人在拉我的肉跟骨頭」。

不少苦主認為，「MC來的時候，免疫力會變差」、「來都是剛好身體正虛的時候」、「應該是妳平常抵抗力不錯，但MC來導致妳抵抗力變差」、「因為這段時間抵抗力較低啊」。

▼眾網友也驚呼，真的生理期來的時候中鏢。（圖／翻攝確診者有話要說）

