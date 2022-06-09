19歲男國道酒駕！釀6車連環撞1死3傷「還想肇逃」　誇張酒測值曝

▲國道三號凌晨重大車禍，一台沙拉油貨車頭嚴重變形、受困2人一死一重傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

國道3號於今日凌晨3時59分許，在北向226.7公里（南投路段），發生2輛自小客車和4輛大型車輛追撞的重大連環車禍，於4時5分採全線封閉，包含國道3號南投交流道北向入口同步封閉，共造成1人死亡、1人重傷、2人輕傷，目前現場仍在處理中、造成後方車流嚴重回堵；警方初步了解，整起事故起因係19歲的葉男酒駕釀禍，酒測值達0.51mg/L，詳細案情仍待進一步釐清。

國道警方初步調查，當時19歲的葉男駕駛自小客車（A車）行駛中線車道，因行車不穩而率先擦撞外線車道載運廢土的半拖車（B車），致另一台載運廢土的半拖車（C車）閃避不及撞擊B車，後方載運沙拉油桶的大貨車（D車）閃避不及再撞擊B車，另一台載運包裹的大貨車（E車）再撞擊D，最後一台自小客車（F車）撞擊路面散落物。

其中受創最嚴重的是載運沙拉油桶的大貨車（D車），因追撞前車力道過猛、車頭變形，造成52歲駕駛林姓男子、28歲副駕駛賴姓男子無法脫困，南投消防隊員抵達後，發現賴男已當場OHCA，緊急使用破壞器材鋸開車身才將尚有氣息的林男送往衛福部南投醫院急救，賴男急救後仍回天乏術。

南投醫院指出，林男到院時有頭部外傷合併顱骨及顏面骨骨折、顱內出血、右側下肢骨骨折等傷勢，且意識不清，經緊急手術後，目前送往加護病房繼續觀察治療。

國道警方指出，連遭自小客車（A車）擦撞、廢土半拖車（C車）和沙拉油貨車（D車）追撞，一共被撞擊三次的廢土半拖車（B車）駕駛，幸運地只受輕傷，事後送南投基督教醫院治療；C車駕駛也受輕傷，因無大礙並未送醫；而肇事的葉男第一時間在撞擊後輪胎已經變形，但仍企圖肇逃，現場大車同業見狀後立即將其攔下，警方隨後也對其進行酒測，發現測值達0.51mg/L，目前全案正進一步調查中。