溯溪遇豪雨沒喊停害死菜鳥團員　教練扯「自帶風險」下場出爐

▲合格教練帶團溯溪輕忽山洪爆發前兆，造成一人被湍流沖走喪命。（資料照／宜蘭消防局提供）

記者黃哲民／台北報導

具有合格溯溪教練資格的男子郭託有，2018年帶隊到宜蘭礁溪得子口溪溯溪，無視山區午後下大雨、溪水混濁上漲等山洪爆發前兆，仍讓12名新手團員進行瀑布跳潭行程，以致一位洪姓男子遭湍流沖走喪生，郭男被送辦不認錯，辯稱戶外挑戰活動都有風險，新北地院審理認為郭男浪費珍貴的應變時間釀成不幸，今依過失致死罪判他10月徒刑，可上訴。

郭託有具有中級溯溪教練資格，本案發生於2018年7月27日，郭男承辦北市一家行銷公司的員工旅遊，當天上午帶領12位毫無溯溪經驗的男女團員，到宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內的得子口溪流域溯溪，郭男另找2位教練隨團指導。

當天上午11點多開始變天，山區間歇降雨，郭男和團員吃中飯休息時，雨勢已不小，但郭男認為不影響活動，在雨勢暫停後繼續帶隊溯溪，下午2時許在一處瀑布照計畫讓團員體驗跳潭時，突遇暴漲溪水沖走6人。

宜蘭消防單位獲報，出動直昇機搭配地面人員沿溪搜救，幸運救出全團14人，但失蹤的37歲洪男在湍流中碰撞溪石與硬物，全身多處鈍挫傷，隔天被發現時，已經不幸身亡。

郭男被送辦不認錯，辯稱溯溪等所有戶外挑戰活動都具有風險，他以自身專業，根據活動前一晚天氣預報資訊，加上當天上午放晴的天候狀況，判斷可以溯溪，本案溪水暴漲是突發型態的驟雨造成，豪大雨突然來、時間點極短，「任誰都不可能及時反應或預先防範」。

▲新北地院外觀。（圖／記者陳雕文攝）

不過法官查出，在瀑布跳潭時，就有團員發現瀑布水量變大、水質變濁，順序第6、7、8的團員跳潭後，水位更明顯上漲、水流變急，最後一位跳潭的徐姓女子開始爬上瀑布時，雨勢已經非常大，一位陳姓女團員問郭男還要繼續嗎，郭男答稱「這個跳完再離開」。

法官認為郭男身為專業溯溪教練，從當時溪水變化狀況，應有基本能力警覺即將山洪爆發的危險，但郭男輕忽諸多前兆，沒立刻指揮人員盡速撤離到安全區域，反而堅持所有團員完成跳潭再離開，若非陳姓女團員察覺危險、急忙提醒同事上岸，可能會有更多人被大水沖走。

法官指中央氣象局已預報事發當天，全台山區都有發生局部大雨的機率，郭男若有注意氣象預報，更應提高警覺、密切觀察天氣與環境變化，一旦出現安全疑慮，就該停止溯溪、保障團員安全，何況本案並非晴空萬里突然傾盆大雨，而是從小雨逐漸加大，郭男浪費珍貴的應變時間，釀成洪男喪生的不幸。

法官指郭男本案過失行為造成洪男家屬承受失去至親的傷痛，且郭男不認錯也沒和解，考量他無前科，今依過失致死罪判刑10月，可上訴。當天隨行的2位教練經檢方認定無主導權喊停溯溪，也欠缺證據證明2人有故意或過失，已獲不起訴。