　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效（圖／業者提供）

【企劃特輯】

綠茶是日本人流傳千年的瘦身秘方，近年韓國演藝圈也掀起綠茶減肥的風潮，不過，綠茶含有單寧酸，腸胃不好的人飲用之後可能導致身體不適，而綠茶中的咖啡因還可能導致心悸、失眠，因此並非所有人都適合以綠茶減重。有台灣醫師研發了漢方成分的「玫瑰綠草本茶」，不僅比一般綠茶具有更好的減脂效果，而且性質溫和不傷身，適用大多數的族群。

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效（圖／業者提供）

網路爆紅漢方減重茶 連哈孝遠、張文綺都愛用

從籃壇轉戰演藝圈的哈孝遠，先前靠著網路爆紅的漢方減重茶「七日孅」，在一個半月內大瘦12公斤，引發網友熱烈討論，而有著「鹽酥雞女神」封號的張文綺，也曾自爆是因為飲用「七日孅」，讓她狂吃鹽酥雞卻還能維持窈窕身材。研發「七日孅」的中山醫大附醫中西整合醫療科主任林榮志醫師，為了台灣炎熱潮濕的夏天，特別研發了夏日限定的「七日孅玫瑰綠」茶飲，結合了玫瑰與綠茶的雙重功效，可同時兼顧瘦身與美顏。

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效（圖／業者提供）

七日孅再進化 添加兩大瘦身美容聖品

林榮志醫師表示，「七日孅玫瑰綠」是在七日孅的基礎上添加綠茶和玫瑰花瓣兩種成分，其中，綠茶兒茶素能夠清熱排毒，抑制脂肪的吸收，同時幫助體內代謝，維持健康體態，而玫瑰花瓣的植化素是一般植物的140%，能夠抵抗紫外線的傷害，還能抗氧化、抗發炎、平衡內分泌，讓皮膚維持水嫩紅潤。

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效（圖／業者提供）

4階段循環排油去脂 美顏效果令人驚艷

林榮志指出，「七日孅玫瑰綠」可達到4階段循環，第一階段利用決明子與望江南兩大成分，7天內去除腸壁的油脂廢物，將宿便溶解排出；第二階段則運用具有「高排燃」功效、以美國專利萃取的超級藤黃果，來加速燃燒體內脂肪，其中燃燒因子HCA含量高達95%，遠遠超過一般市售藤黃果產品。

第三階段則利用薄荷葉消暑解熱、加強代謝，達到體內淨化；第四階段以綠茶兒茶素清熱排毒，再以玫瑰花瓣抗氧化、改善乾燥，在瘦身的同時仍能維持好氣色與水潤的肌膚。

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效（圖／業者提供）

冷泡效果不打折 夏日飲用清涼消暑

「七日孅玫瑰綠」採用高山現採綠茶葉與獨家精選玫瑰花瓣，從摘取到烘焙製成，均採用生醫等極低溫萃取，不僅能以熱水沖泡，也能以冷泡方式飲用，而且只要短短30秒即可釋放精華成分，更難得的是，口感有如新鮮現泡，綠茶回甘不苦澀，同時散發玫瑰清香，是最適合夏天飲用的一款減重茶飲。

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效（圖／業者提供）

●搶孅體驗組：https://lihi1.com/FQDih　
●MOMO孅搶先盈組： https://lihi1.com/ePg72
●客服電話：080-037-3738
●粉絲專頁：https://lihi1.com/Ji2mt　

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

新北嗆「下指導棋？」羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

國民黨籲取消快篩實名制　衛福部：不是好方法

台積電股東會94狂！包5星級飯店給小股東看直播...網看照片暴動了

虎斑貓受困貢寮懸崖邊喵叫求救　靠「救命一物」幸運被拉上來

風・Luxury／《捍衛戰士》阿湯哥戴36年前同款　IWC飛行錶也搶鏡

消費熱門新聞

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

姓名對中「這字」薯餅免費吃！

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

聯合利華「超品日」快閃4天！ 邀「炎P」開直播搶購

千千蛇丸挑戰不帶錢包吃爆永康商圈美食

不傷手的洗碗精！入手2組現省1張紅色小朋友

頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

螞蟻兵團入侵！網大推好物半天就KO

網推「香港救世」快篩佛心價

9大速食店最新「超省優惠」來了

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

更多熱門

相關新聞

總瘦不了？營養師曝減肥失敗5原因

總瘦不了？營養師曝減肥失敗5原因

你是不是也有這種經驗？每次減肥都覺得自己很努力，但老是減肥失敗，沒多久就減不下去，甚至還可能變胖？營養師Tun就在小紅書上分享，容易導致減肥失敗的5大原因，快來看看你中了幾個？

侯佩岑肌膚好到發亮靠3招美肌秘訣

侯佩岑肌膚好到發亮靠3招美肌秘訣

王心凌39歲根本甜妹天花板

王心凌39歲根本甜妹天花板

徐乃麟4天轉陰笑了　徐凱希曝後遺症

徐乃麟4天轉陰笑了　徐凱希曝後遺症

比168簡單！營養師推腸胃公休日飲食法

比168簡單！營養師推腸胃公休日飲食法

關鍵字：

綠茶玫瑰綠草本茶漢方減重七日孅玫瑰綠哈孝遠張文綺瘦身美顏

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面