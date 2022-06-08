　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭害慘「2022年經濟成長率」　OECD預測大幅下修至3%

▲▼普丁參加勝利日閱兵式。（圖／路透）

▲普丁對烏克蘭發動戰爭，造成全球承擔經濟成長下修的後果。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

經濟合作暨發展組織（OECD）大幅下修2022年的全球經濟成長率，從去年12月預測的4.5%大幅下修至3%，2023年應該也會維持類似的成長率。OECD同時也對此發出警告表示，「世界將為俄羅斯對烏克蘭的戰爭付出沉重的代價」。

根據CNN報導，世界銀行於7日也將2022年全球經濟成長率，下修至2.9%的，雙方預測結果幾乎相同。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）表示，目前OECD國家的通膨預測在2022年度接近9%，是我們之前預測的2倍，這取決於戰爭如何演變，但很明顯，最貧窮的人將受到最嚴重的打擊。

在G20國家中，OECD預估英國將在2023年成為除了俄羅斯以外，受到最大衝擊的國家，英國將在2022年增長3.6%後，在2023年發生經濟0成長。

布恩呼籲全球合作以避免糧食危機，今天，世界正在生產足夠的穀物來養活每個人，但價格非常高，風險在於即使有產量，也無法送達最需要的人手中，需要進行全球合作，以確保食品以可承受的價格送達消費者手中，特別是在低收入口和新興市場經濟體。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
她路見「穴吹集團」想歪　網起底超狂背景！
顏正國直播暴怒　親吐「事件原委」道歉了！
快訊／9縣市恢復實體上課！　全台措施一次看
人妻背警夫激戰水電工！帶2寶開房玩水掩護　慘被供出：有叔叔
高雄上百隻猴子攻擊果園！農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的
妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚
快訊／林義傑涉包攬訴訟！晚間首發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

土耳其：為了穀物出口　「取消對俄羅斯制裁」是合理要求

俄烏戰爭害慘「2022年經濟成長率」　OECD預測大幅下修至3%

俄羅斯指控美國「迫害俄媒」：拒發簽證如同「對俄媒宣戰」

反擊日本制裁？俄國中止漁業協定　禁日漁船到南千島群島捕魚

傘兵帶女人進軍營「公然做愛」　數十人圍觀！荒淫影片外流慘了

德國柏林「汽車衝撞人群」至少1死30傷！　現場畫面曝光

猴痘恐像新冠「通過空氣傳播」　專家曝恐怖推測：不排除有風險

南韓射7+1飛彈回敬北韓！楊永明：不排除北韓今年第7次核試爆

日車站置物櫃「腐爛嬰屍」相驗結果出爐！　臍帶還連在肚臍上

快訊／日本首相岸田文雄面臨不信任案！　立憲民主黨不滿物價高漲

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

日搞怪男COS間諜家家酒　連續浮誇表情完妝帥爆！

土耳其：為了穀物出口　「取消對俄羅斯制裁」是合理要求

俄烏戰爭害慘「2022年經濟成長率」　OECD預測大幅下修至3%

俄羅斯指控美國「迫害俄媒」：拒發簽證如同「對俄媒宣戰」

反擊日本制裁？俄國中止漁業協定　禁日漁船到南千島群島捕魚

傘兵帶女人進軍營「公然做愛」　數十人圍觀！荒淫影片外流慘了

德國柏林「汽車衝撞人群」至少1死30傷！　現場畫面曝光

猴痘恐像新冠「通過空氣傳播」　專家曝恐怖推測：不排除有風險

南韓射7+1飛彈回敬北韓！楊永明：不排除北韓今年第7次核試爆

日車站置物櫃「腐爛嬰屍」相驗結果出爐！　臍帶還連在肚臍上

快訊／日本首相岸田文雄面臨不信任案！　立憲民主黨不滿物價高漲

她40年前被封「台灣第一美人」！曹西平翻出珍貴合照：這才是仙女

顏正國直播暴怒…親吐「事件原委」道歉了！　認：真的很氣

新北好茶春季包種茶評鑑　坪林第四代茶農李傳清奪特等獎

座落白宮、國會山莊中間　國民黨駐美代表處正式啟用

美女作家路見「穴吹集團」想歪：好像怪怪的　網起底超狂背景！

白朗峰暮藍色躍上萬寶龍錶面　冰川紋理配金指針致敬冒險家　

吳景欽／測謊報告該有提出法庭的證據能力嗎

台中夜店8打4鬥毆！店長誤刪關鍵證物「法院認證的手殘」判無罪

18歲女救賣淫友上岸「設局抓人」　驚見老爸偷+1還介紹客人

新北消防演假報案給恩爸看　藍議員要局長下台：囉哩八唆、拖來拖去！

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

29歲孕婦遭判「只剩活2年」心碎：想陪寶寶長大

猴痘恐通過空氣傳播　專家：不排除有風險

吊橋剛完工　市長走一半秒斷

抖音瘋傳死亡天使挑戰　18歲男被貨車輾死

美阿北幫台灣國旗現身基輔：中國有意見再訂1000面

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

哈利、梅根因「這檔事」又被罵翻！

男跌進高溫熔鐵桶　身體裂兩半慘死

普丁求助習近平慘遭拒　飆罵外長：混蛋

傘兵帶女人進軍營「公然做愛」數十人圍觀

德國柏林汽車衝撞人群　至少1死30傷

Novavax疫苗保護力9成！獲美FDA專家壓倒性支持

更多熱門

相關新聞

俄指美「迫害俄媒」：拒發簽證像對俄媒宣戰

俄指美「迫害俄媒」：拒發簽證像對俄媒宣戰

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）日前表示，俄駐美記者正面臨不平等待遇，包括報導遭到限制、被美國情報人員騷擾，而且要申請延長或發出新的簽證，也遭到美國拒絕。

俄國中止漁業協定　禁止日本漁船到南千島捕魚

俄國中止漁業協定　禁止日本漁船到南千島捕魚

德前總理梅克爾：已盡力阻止俄烏開戰　「我沒什麼要道歉的」

德前總理梅克爾：已盡力阻止俄烏開戰　「我沒什麼要道歉的」

俄羅斯與敘利亞空軍舉行聯合演習

俄羅斯與敘利亞空軍舉行聯合演習

普丁求助習近平慘遭拒　飆罵外長：混蛋

普丁求助習近平慘遭拒　飆罵外長：混蛋

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

今天雨最猛！16縣市大雨特報

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面