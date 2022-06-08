俄烏戰爭害慘「2022年經濟成長率」　OECD預測大幅下修至3%

▲普丁對烏克蘭發動戰爭，造成全球承擔經濟成長下修的後果。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

經濟合作暨發展組織（OECD）大幅下修2022年的全球經濟成長率，從去年12月預測的4.5%大幅下修至3%，2023年應該也會維持類似的成長率。OECD同時也對此發出警告表示，「世界將為俄羅斯對烏克蘭的戰爭付出沉重的代價」。

根據CNN報導，世界銀行於7日也將2022年全球經濟成長率，下修至2.9%的，雙方預測結果幾乎相同。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）表示，目前OECD國家的通膨預測在2022年度接近9%，是我們之前預測的2倍，這取決於戰爭如何演變，但很明顯，最貧窮的人將受到最嚴重的打擊。

在G20國家中，OECD預估英國將在2023年成為除了俄羅斯以外，受到最大衝擊的國家，英國將在2022年增長3.6%後，在2023年發生經濟0成長。

布恩呼籲全球合作以避免糧食危機，今天，世界正在生產足夠的穀物來養活每個人，但價格非常高，風險在於即使有產量，也無法送達最需要的人手中，需要進行全球合作，以確保食品以可承受的價格送達消費者手中，特別是在低收入口和新興市場經濟體。