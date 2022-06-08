獨／松機、自由廣場篩檢站落幕　王必勝：中央12站最晚週五前退場

▲松機、自由廣場篩檢站落幕！王必勝：北北基桃12站最晚週五前退場。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

快篩陽性經醫師診斷視同確診5月26日上路至今滿2週，PCR量能從每日12萬多降到2萬多，每日透過PCR檢驗確診比例也降至15%左右。醫福會執行長王必勝受訪時表示，由中央開設的12大社區篩檢站最晚運作到本週五為止，指揮中心週一也發文給各地方衛生局，請其評估社區篩檢站是否撤站。

北北基桃12大社區篩檢站陸續於5月中開設，提供PCR採檢、6歲以上至65歲以下看診、領藥三合一服務，截至6月7日止，PCR篩檢量能累積6萬6949人，快篩陽性確診判定1萬1823人，另有1萬3217人領藥，其中1519人為抗病毒藥物。

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除了台大醫院站因需求降低先行退場外，設有「車來速」防疫門急診、服務量最大的台北榮總自由廣場站也於今（8）日正式落幕。

▲自由廣場車來速篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

王必勝表示，在快篩陽性診斷確診上後通報順暢，12大篩檢站階段性任務已完成，加上北部疫情已過高峰，因此將陸續結束服務。而全台因應新冠疫情，共設置300多處PCR社區採檢站，指揮中心週一也發文給地方政府，請其評估是否撤站。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會公布居家照護數據，台中市、澎湖縣、花蓮縣已落實輕重症分流，輕症居家照護患者由基層醫療院所照護比例高達100%，也有不少縣市達到8成以上。

王必勝提到，近日從PCR量能降可見，社區篩檢站成功扮演了「過渡期」的角色，但由於中南部疫情仍處高峰，部分轉型成確診、開藥的社區篩檢站是否要急著退場，還有待地方衛生局評估。但由於北部疫情趨緩，北北基桃12大篩檢站最晚將於週五退場。由台大醫院、台北榮總、三總主責的台大醫體、自由廣場、松機篩檢站，也陸續結束服務。

▼北榮自由廣場篩檢站退場。（圖／台北榮總提供）