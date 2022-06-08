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大陸 大陸焦點 特派現場

結婚16年沒避孕！他一驗DNA「3女兒全是別人的」　妻子卻反嗆1句

大陸江西一名人夫，日前發現妻子外遇給他戴綠帽，他一驗孩子的DNA發現，一手養大的三個女兒，沒有一個是他的親骨肉。（圖／翻攝自網易新聞、微博）

▲大陸江西一名人夫，日前發現妻子外遇給他戴綠帽，他一驗孩子的DNA發現，一手養大的三個女兒，沒有一個是他的親骨肉。（圖／翻攝自網易新聞、微博）

圖文／CTWANT

被自己的老婆戴了多年綠帽，養了16年的小孩，竟沒一個是自己的親骨肉，有哪個人夫可以接受呢？大陸山西一名陳先生與妻子結婚16年，日前因懷疑妻子出軌，於是就針對3個女兒進行親子鑑定，結果發現，他一手拉拔長大的3個女兒，竟然都和他沒有血緣關係。陳男氣炸找妻子理論，竟被老婆反嗆：「血緣關係有那麼重要嗎？」。

根據《網易新聞》等多家大陸媒體報導，來自江西上饒的陳男，對媒體泣訴，他和妻子結婚16年來，從沒做過避孕措施，之後陸續有了3個女兒，他都以為是自己親生的。直到最近，他悄悄發現妻子出軌，自己被戴了綠帽，想到將3個女兒與他進行DNA比對，沒想到這一驗竟驗出了大秘密，他原本以為的「3個女兒」，居然都跟他沒有血緣關係。

陳男面對妻子背叛，又發現原來一手帶大的3個女兒，沒有一個是他的種，雙重打擊讓他痛哭失聲，氣到找妻子理論。但妻子得知丈夫知道這項DNA秘密後，開始避不見面，還反嗆陳男偷偷去驗孩子的DNA，「跟畜生有什麼兩樣？」甚至反嗆自己的老公，「血緣關係那麼重要嗎？」

陳男的妻子不認為自己的行為是婚內出軌搞外遇，她理直氣壯的表示，「我沒覺得我出軌，我不認為我出軌，血緣關係那麼重要嗎，別人沒有能力生的人，不是照樣抱養嗎」；她並要陳男好好自己檢討，「我跟他十幾年，為什麼他生不了，為什麼從不好好想想呢？究竟是誰的問題？」目前陳男已經提出離婚訴訟，案件已交由法院審理中。

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