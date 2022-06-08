台銀神鬼襄理這麼玩！養2酒店妹愛愛次數記LINE...傳私密照給獎勵

記者陳雕文／新北報導

銀行界時間管理大師！一名台銀蘇澳分行的襄理，自2013年迄今盜領客戶金額達8447萬餘元，目前被法院羈押禁見。檢警調查，襄理盜領金錢是為了每月供應前妻生活費及2酒店妹共40萬元的包養費，與大量愛馬仕、香奈兒名牌包，而「歡愉」次數記在LINE上可換獎勵；檢方7日依銀行法等66罪起訴襄理。

現年46歲的張姓襄理，在同事眼中是態度客氣，平常話不多的人，2000年進入台銀蘇澳分行擔任理專，3年前升任襄理，後來由於業務需要，今年3月1日被調到羅東分行。但調職後，張男始終未報到，銀行清查他經手業務才知道出問題。而同事對張男涉及盜領客戶存款一事都感到十分訝異。

▲警方成功逮人，並查扣現金240萬餘元。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，張男先乖乖把薪水上繳給前妻（去年離婚），然後把盜領的錢，以每月各20萬元包養2名24歲酒店小姐（呂女、邱女），2酒店妹自18歲就跟張男玩在一起，其中邱女特別能滿足他的生理需求，因此在邱女年過20歲後，張男還連續4年給各10萬元生日禮金，並把愛愛的次數記在LINE上，如果邱女有上傳私密照，還另有獎勵。

而呂女的生活開銷很大，動不動就買愛馬仕、香奈兒等名牌包及配件，張男為了支應生活開銷，開始以假投資、假保險等理由挪用多名客戶的存款。後來東窗事發，張男指使邱姓女友提供藏匿地點想躲避查緝。

新北地檢指揮刑警大隊，先於3月18日至張男、黃姓前妻、24歲呂姓女友、簡姓弟妹等人位於宜蘭羅東、新北樹林、板橋區等6處住居所執行搜索拘提，並扣得現金300餘萬元，還在呂姓女友住處扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個，市價約500萬元。但張男已逃逸，該日拘提未獲。

▲年僅24歲的邱女（圖左二）協助46歲張男躲在台北士林區的住所。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來檢警於4月7日在台北士林區的住所順利逮捕張男，以及提供藏匿處的24歲邱姓女友到案，並扣得現金240餘萬元。

知情人士表示，張男為了把錢賺回來加上3女人的生活開銷，只能盜領更多錢，但投資總是失利，陷入一個永遠填不回虧損的恐怖黑洞，其實生活滿悲慘的。

新北地檢7日依銀行法、詐欺取財、偽造文書、妨害電腦使用等66罪起訴張男，至於幫他安排藏匿地點的邱姓女友，被依藏匿人犯罪起訴；呂女、黃女涉案部分另案偵查中。

▼身材矮小看似無害的襄理，9年來涉吞客戶近一億，同事聽完無不驚訝。（圖／記者陳雕文翻攝）