瘋電影／月老　因果永世不會消失除非懺悔

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部片一開始有鬼怪的意味，一樣是到陰間派來工作，而與世上的因緣未斷，卻又發現這其中牽扯了恩怨，整個故事大綱雖然改編的很漂亮但是口感相同，只不過九把刀的包裝功力還是比較強，加入民間信仰月下老人和碟仙，故事安排得頗有巧思，整體感是好看的。

要說這部電影是今年最好看的國片應該不會有人反對，人狗的情感，小狗陰陽眼，一開始就一見鍾情的前世姻緣，還有兒子是媽媽的前世情人，套用太多巧思，在許多情節上的設計有驚喜，電腦動畫合成也非常出色，壞人做壞事的因果論，一切一切不斷重複的，都是因果報應，只是舉手之勞的救了一隻蟬，竟然能在整部片的最後產生如此巨大的後座力，你所無意有意所造作的業果，都會有好報壞報，即使只是一隻螞蟻和蟑螂。

天啊，我們殺死多少蟑螂，而我們現在的手上到底有幾個白珠，這實在令人太緊張了，要加速做好事才可以啊，要行十善業：不殺生、不偷盜、不惡口、不綺語、不邪淫、不兩舌、不貪慾、不瞋恚、不邪見。阿彌陀佛。



片 名：月老

英文片名：Till We Meet Again

類 型：愛情、奇幻

上映日期：2021-11-24

片 長：02時08分

導 演： 九把刀

演 員： 柯震東(Chen-Tung Ko) 、 宋芸樺(Vivian Sung) 、 王淨 、 馬志翔

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：麻吉砥加電影有限公司



劇情大綱

★榮獲第58屆金馬獎11項大獎提名

慘遭雷擊而死的阿綸（柯震東 飾）來到陰間，生前所有的記憶歸零。他必須做出選擇：投胎轉世卻可能變成蝸牛；或是擔任神職，累積陰德再修轉世為人的正果？阿綸決定成為月老新鮮人，他與個性爆衝粉紅女Pinky（王淨 飾）搭檔，來到人間執行任務，當阿綸遇見狗狗阿魯以及牽著他的主人小咪時，他前世的記憶都回來了，小咪（宋芸樺 飾）就是他生前的摯愛。阿綸希望能幫助陽間的小咪尋得新的姻緣，但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀！原來，有些事，一萬年也不會變…

同一時間從陰間逃到人間的鬼頭成（馬志翔 飾），展開腥風血雨的復仇行動，找上五百年前背叛且殺害自己的馬賊兄弟。當阿綸還在為小咪綁不上紅線雀躍時，鬼頭成卻將小咪視為下一個要毀滅的目標…

▲因為月老工作而喜歡上男主，只能把心事跟男主生前養的狗聊天。

▲女主心裡不願意接受任何姻緣，全因為還愛著男主。

▲大魔王有驚喜演出，沒想到馬志翔演技如此出色。

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