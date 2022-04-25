　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／月老　因果永世不會消失除非懺悔

文／賴賴

▲▼ 月老。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這部片一開始有鬼怪的意味，一樣是到陰間派來工作，而與世上的因緣未斷，卻又發現這其中牽扯了恩怨，整個故事大綱雖然改編的很漂亮但是口感相同，只不過九把刀的包裝功力還是比較強，加入民間信仰月下老人和碟仙，故事安排得頗有巧思，整體感是好看的。

要說這部電影是今年最好看的國片應該不會有人反對，人狗的情感，小狗陰陽眼，一開始就一見鍾情的前世姻緣，還有兒子是媽媽的前世情人，套用太多巧思，在許多情節上的設計有驚喜，電腦動畫合成也非常出色，壞人做壞事的因果論，一切一切不斷重複的，都是因果報應，只是舉手之勞的救了一隻蟬，竟然能在整部片的最後產生如此巨大的後座力，你所無意有意所造作的業果，都會有好報壞報，即使只是一隻螞蟻和蟑螂。

天啊，我們殺死多少蟑螂，而我們現在的手上到底有幾個白珠，這實在令人太緊張了，要加速做好事才可以啊，要行十善業：不殺生、不偷盜、不惡口、不綺語、不邪淫、不兩舌、不貪慾、不瞋恚、不邪見。阿彌陀佛。


片　　名：月老
英文片名：Till We Meet Again
類　　型：愛情、奇幻
上映日期：2021-11-24
片　　長：02時08分
導　　演： 九把刀
演　　員： 柯震東(Chen-Tung Ko) 、 宋芸樺(Vivian Sung) 、 王淨 、 馬志翔
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：麻吉砥加電影有限公司


劇情大綱

★榮獲第58屆金馬獎11項大獎提名
慘遭雷擊而死的阿綸（柯震東 飾）來到陰間，生前所有的記憶歸零。他必須做出選擇：投胎轉世卻可能變成蝸牛；或是擔任神職，累積陰德再修轉世為人的正果？阿綸決定成為月老新鮮人，他與個性爆衝粉紅女Pinky（王淨 飾）搭檔，來到人間執行任務，當阿綸遇見狗狗阿魯以及牽著他的主人小咪時，他前世的記憶都回來了，小咪（宋芸樺 飾）就是他生前的摯愛。阿綸希望能幫助陽間的小咪尋得新的姻緣，但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀！原來，有些事，一萬年也不會變…

同一時間從陰間逃到人間的鬼頭成（馬志翔 飾），展開腥風血雨的復仇行動，找上五百年前背叛且殺害自己的馬賊兄弟。當阿綸還在為小咪綁不上紅線雀躍時，鬼頭成卻將小咪視為下一個要毀滅的目標…

▲▼ 月老。（圖／yahoo）

▲因為月老工作而喜歡上男主，只能把心事跟男主生前養的狗聊天。

▲▼ 月老。（圖／yahoo）

▲女主心裡不願意接受任何姻緣，全因為還愛著男主。

▲▼ 月老。（圖／yahoo）

▲大魔王有驚喜演出，沒想到馬志翔演技如此出色。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
確診男「呼吸困難」打電話求救！　1922竟回：不能呼吸才可以
連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩
刑案追蹤／北市19歲憲兵站哨遭開4槍擊斃　歹徒搶走步槍、刺刀
6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死　媽媽崩潰同意拔管
連千毅今提告「勾惡」　新片回應NFT割韭菜爭議！嗆扒下面具
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／月老　因果永世不會消失除非懺悔

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

屏東「腳交女」國道胡鬧　運將怒：不想和妳一起死

瘋電影／月老　因果永世不會消失除非懺悔

瘋電影／月老　因果永世不會消失除非懺悔

媽嗆「來收屍」逼回家　兒曝情勒對話崩潰：只想過正常生活

寵孫！ 何壽川外孫增持永豐金股票「月月攀升」　達3.4萬張、身價破6億

勇士浪花兄弟合拿65分無用　約基奇砍37分金塊免遭橫掃

報恩「3年前一句鼓勵話」！　大咖影后大手筆出200萬救同行

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

大谷翔平雙安！揮棒速度如子彈　贏球開心「跨欄」走上場

上海外送員車禍撞破頭　「失血逾1小時」等不到救護車亡

公鹿字母哥狂轟32分17籃板　24分宰公牛季後賽首輪聽牌

北市憲兵遭擊斃！同袍躲角落哭　他喊：阿Sir，我在這

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

VoiceTube／12個英文流行語！

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

不要讓報Paper成為沈重的負擔

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

奈奈：對付大男人主義的另一半

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

更多熱門

相關新聞

家家有本難念的經

家家有本難念的經

傑勒米安格斯特是位成功的建築師，他在前往東京的機場上，遇見一名健談的女子泰瑟德斯特。這名女子似乎在物色獵物，企圖抓住一個能夠停留下來聽她講述自己奇怪故事的人。她的故事讓傑勒米錯過了航班，因此兩人被安置在休息室等待，但這也讓傑勒米再也無法擺脫這位陌生女子。這場看似偶然的相遇卻暗藏著玄機，但情況很快就會轉折改變，邂逅將轉變為凶險的犯罪行動，然而最終情節卻是讓人驚呼連連！

「窮忙族」面臨「老後破產」困境

「窮忙族」面臨「老後破產」困境

殺人從來就不是一份好工作

殺人從來就不是一份好工作

《月老》8大感人又虐心金句盤點

《月老》8大感人又虐心金句盤點

王淨吐恐懼「怕別人不喜歡我」　2022年歸零

王淨吐恐懼「怕別人不喜歡我」　2022年歸零

關鍵字：

瘋電影月老賴賴柯震東(Chen-Tung Ko)宋芸樺(Vivian Sung)王淨

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

許老三開IG穿短裙曬美腿！被敲碗「直接出道」小S激動回應

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

居隔縮短成「3+4」！防疫指揮官喊：太兇猛

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

北市19歲憲兵站哨遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

板橋騎士宿醉慘死　清寒身世曝光

居隔確定縮短！蘇貞昌拍板「3+4」

王中平校花女兒隔離拉開窗簾「全家5口站樓下」探望畫面暖翻

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

孫生從沒見過生父！30年後「找到他下落」看到臉沉默了

下面癢到爆！泌尿醫「破解5大原因」

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面