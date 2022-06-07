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她打掃老家挖出64年前支票！網換算面額嚇壞：超級有錢

▲▼支票。（圖／翻攝臉書／爆系知識家）

▲女子打掃老家時，挖出64年前的支票。（圖／翻攝臉書／爆系知識家）

記者柯振中／綜合報導

許多人整理老家時，會發現具有年代感的寶藏，一名女子打掃老家時，發現了多張爺爺留下的支票，沒想到眾人看到上面的面額，再計算通膨後，不禁直喊「超有錢」。

這名女子在「爆系知識家」張貼了一張照片，指稱是整理老家時發現的，不曉得現在還能不能換錢。依據照片內容，支票上寫著「憑票支付新臺幣壹萬零肆佰元正」，上方還有寫著付款地址，以及「台灣第一商業銀行」的字樣，時間則是民國47年7月5日，距今已有64年歷史。

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▲▼支票。（圖／翻攝臉書／爆系知識家）

▲除了支票以外，女子還找到了碗盤等餐具。（圖／翻攝臉書／爆系知識家）

網友們看完女子張貼的支票，換算了一下幣值，忍不住在下方留言，「好誇張，64年前的一萬元可以買多少東西」、「47年的一萬應該能買個一分地起跳吧」、「換算現在價值500萬左右」、「47年10400應該可以買一棟房了」、「可惜你阿公不是在民國47年用一萬多買忠孝東路的房產。」

不過，也有人留言回應，「不行，支票就一年」、「阿公不是不換…也許是跳票了」、「早就過期了！帳戶也不在了！人也不在了」、「若是沒有額外註記的普通支票，其兌現期限為自發票日起開始算1年，逾時即失效」、「做紀念吧！支票兌領期效是一年…況且，就算這張能領，還是虧很大！民國47年的一萬元『可以買什麼』，現在的一萬元『只能買什麼』。」

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