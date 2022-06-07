海科館方舟1號出海　蘇貞昌嫌名「像逃命那艘」：別亂取啦

▲行政院長蘇貞昌7日出席潮境方舟1號啟航典禮。（圖／行政院提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆海科館打造的「潮境方舟1號」7日在望海巷漁港啟航，行政院長蘇貞昌受邀致詞時直言，方舟是大洪水時代逃命的船，認為命名不好。對此，海科館表示，船名的寓意是希望漁業資源可以生生不息、永續發展，未來還會打造「潮境方舟2號」。

海科館運用國發會、教育部的經費，打造出「潮境方舟1號」研究船。該船的船長約12.8公尺、寬約3.6公尺的船艇，內部設置水下玻璃觀察窗，有機會看到魚群在船底鑽動，且船體利用美國專利減輕重量，可節省燃料花費。

「不要叫方舟啦！」蘇貞昌7日到基隆海科館，於啟航儀式致詞時說表示，方舟是大洪水時代要逃命的那艘船，海洋這麼好，怎麼叫方舟，不要隨便取名啦，叫基隆、八斗子也沒關係。

▲蘇貞昌認為「潮境方舟1號」的名字取得不好。（圖／翻攝自海科館官方網站）



蘇貞昌表示，他很會取名字，名字要讓人知道只有基隆有、只有八斗子有，不然這名字拿到別的地方也可以，「像我禿頭就變電火球，要跨越自己，超越自己，而且只有自己，全世界唯一」，蘇貞昌說完，場下也傳出陣陣笑聲。

針對蘇貞昌對於方舟名字的看法，海科館表示，「潮境」在海洋科學中是專有名詞，代表親潮跟黑潮的交接處，因充滿服由動植物與營養鹽，因此有許多魚群會聚集，成為良好的魚場。

海科館指出，方舟部分，則是聖經上為了拯救流離失所的動物而造的大船，因此取名方舟，是希望跟國人一起努力進行海港海灣的生物復育，永續發展漁業及海洋生態。

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