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社會 社會焦點 保障人權

人夫小三裸身「上下交疊緊密對坐」　法官：無法證明性器接合

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉姓人妻委託徵信社抓姦，拍到丈夫在車上與小三下半身赤裸、上下交疊對坐的畫面，不過一、二審法官皆認為，照片無法證實2人有「性器官接合」之實。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一劉姓人妻委託徵信社，於去年7月拍攝到丈夫吳男和王姓小三停車於遊客中心，在車後座2人下半身赤裸、上下交疊緊貼對坐。劉女以照片提告求償撫慰金100萬，不過吳男和小三都否認有性交，法官也認為單憑畫面，無法認定2人是否已「性器官接合」，但確實侵害到劉女配偶權，一、二審皆判吳、王應賠償15萬元。

判決書指出，劉女與吳男結婚13年，育有2子，2人於2020年7月21日離婚。劉女指控，在離婚前一天下午5時許，吳男和小三王姓女子出遊，並將車停放在石岡旅客服務中心，2人下半身赤裸，在後座中以「上下交疊緊貼對坐」的方式發生性行為，她的配偶權遭侵害，向丈夫和小三連帶求償100萬元。

吳男和王女則辯稱，兩人當下「性器官尚未接合」，且吳男和劉女婚姻長期不睦，離婚後劉女對前夫還有跟蹤行為，與他的LINE對話中也有威脅字句，吳男懷疑劉女離婚前就有其他對象，認為劉女也要負過失責任。

台中地院認為，吳男和王女是否有「性器官接合」難以確認，不過2人裸身緊貼對坐已逾越一般社交行為分際，侵害劉女的配偶權，考量劉女月薪五萬，名下有多筆不動產，吳男年收入約30萬，王女年收入約28萬，2人名下皆無財產，判吳、王應連帶給付劉女15萬元。

劉女不服判決，上訴主張吳、王2人有性行為，應提高撫慰金額。不過二審也認為，照片中雖可看到2人下半身赤裸交疊，但是否有「性器官接合」僅為劉女臆測，仍維持一審判決。

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