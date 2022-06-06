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基隆要塞司令部古蹟地景大劇　《山海之光》聲光好戲登場

▲基隆要塞司令部古蹟地景大劇 《山海之光》舞鈴好戲登場。（圖／基隆市政府提供）

▲《山海之光》好戲登場，結合扯鈴、舞蹈、歌手等元素。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

要塞古蹟地景大劇好戲登場！修復完成的基隆要塞司令部，結合2022城市博覽會K沙灣展區，6月11、12日連續兩天，下午4點及晚間7點將以基隆要塞司令部主建物為舞台，舉辦《流水行雲》新馬戲及《山海之光》舞鈴劇場限地創作演出，結合扯鈴、舞蹈、歌手等元素，同時進行主建物立面燈光投影，照亮K沙灣展區的最大亮點。

文化局長陳靜萍指出，城博期間限定2個晚上演出的《山海之光》，由舞鈴劇場以要塞司令部為舞台進行的限地創作，演出內容集合專業扯鈴舞者及基隆市中正國中民俗班學生一同登台，由出生基隆且曾入圍金曲獎的歌手舞思愛現場獻聲，以及同樣是基隆人的燈光設計師車克謙，針對基隆要塞司令部進行發想，將主建物內外設計成超大型舞台現場，呼應基隆見證多元文化的歷史地位，成為名符其實的「歷史舞台」。

▲基隆要塞司令部古蹟地景大劇 《山海之光》舞鈴好戲登場。（圖／基隆市政府提供）

▲0471肢體特技劇場，帶來令人嘆為觀止的演出。

陳靜萍表示，另外下午演出的《流水行雲》同樣值得期待，特別邀請0471肢體特技劇場，帶來令人嘆為觀止的演出，包括需透過表演者極佳的平衡感演繹的晃管、手法迅速而優雅的雜耍禮帽，以及每每出現都讓觀眾目不轉睛的疊羅漢等，一連串如流水般順暢的馬戲手法，

陳靜萍說，城博會的K沙灣展區以「老沙灣新玩法」作為主軸，透過修復完成的古蹟群，重新將歷史文化連接日常生活，在全新創作的《山海之光》下，將再次展現別於以往的新面貌，帶給觀眾視覺與聽覺的最高享受。

文化局表示，包含要塞司令部主建物、光復樓、軍補庫房以及鄰近的沙灣歷史文化園區，結合歷史古蹟與科技運用，城博期間也將有一系列多媒體互動展、藝術裝置和胖卡餐車市集，6月8日早上10點K沙灣展區將搶先開展，邀請民眾踴躍參加。

演出日期：2022年6月11、12日
演出時間：下午4點至4點30分《流水行雲》／晚上7點至7點45分《山海之光》

▲基隆要塞司令部古蹟地景大劇 《山海之光》舞鈴好戲登場。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆要塞司令部古蹟地景大劇 《山海之光》舞鈴好戲登場。（圖／基隆市政府提供）

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