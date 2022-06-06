高雄《肥肥》爆衝走失126天！飼主淚崩：牠是家人...找到給10萬

記者吳奕靖／高雄報導

今年2月《東森新媒體ETtoday》獨家報導，高雄有一隻名叫肥肥的喜樂蒂牧羊犬，因為除夕鞭炮聲嚇到跑出去，結果不見了！當時飼主發出10萬塊要尋找，經過4個月，現在肥肥還是不見蹤影，但飼主不放棄，希望能夠把牠找回來，還在網路貼文喊話「牠是我的家人」，酬謝金一樣是10萬。

▲雖然歷經走失126天，高雄張姓飼主仍然貼出10萬懸賞文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄的張姓飼主在尋狗的臉書社團貼文尋找，他說「我們家的肥肥已經走丟第126天，拜託各位網友幫忙多多注意，希望有撿到的人可以抱回來還給我們，對你們而言可能是一隻很可愛的狗，但對我們而言牠是家人」。肥肥是一隻喜樂蒂牧羊犬（中型犬），棕色還有白色圍巾，因為在今年除夕當天晚上，被外頭的鞭炮聲嚇一跳，從鳳山建國路一段的家中衝了出去，結果家人跟著出去就已經找不到牠的身影，這讓狗主人非常難過，從除夕到初三都還在找，已經多天晚上沒有睡覺，所以只好在臉書發文「懸賞10萬紅包」，請大家幫幫忙。

▲高雄鳳山這名狗主人請大家幫忙找愛犬，找到會給10萬元紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄張姓飼主貼出10萬懸賞文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網路貼文一出，不少朋友都幫他分享，還說是「新年紅包」，不過狗主人已經連續好幾天沿路調監視器，還是沒有找到，就是希望有人能幫忙找到狗，而狗主人也說肥肥有植入晶片，如果有撿到會知道主人是誰。歷經126天的找尋，可以試過的方法都已經試過，就連問神明也都問了，但都沒有下落，讓飼主的母親整天以淚洗面，飼主連上課都不想去上課，雖然現在已經有先領養另一隻狗，不過肥肥在他們心中還是家人。

之前嘉義有一隻貓在過年前走失，他的主人貼出找到有賞50萬，當時被網友稱為「自己的年終自己賺」，不過當時走失小貓自己回家，讓網友哀嚎；現在張姓飼主繼續貼出懸賞10萬的求救文，希望大家來幫忙找他的狗，若是真的找到，或許是件兩全齊美的好事。

▲愛犬肥肥在除夕因為鞭炮聲嚇到跑出門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）