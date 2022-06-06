人民幣強勢反彈！在岸價一度創新高　分析：快速貶值期或已結束

▲人民幣兌美元匯率近日出現止跌回升的跡象。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

過去一週以來，隨著大陸疫情趨緩，上海等地解封恢復正常，人民幣掀起一波反彈，兌美元匯率近日出現止跌回升的跡象。6日下午2時，人民幣兌美元中間價報6.6505，較前一日收盤價漲超200個基點，且盤中一度升破6.64元關口，最高報6.6391，創出近1個月以來的新高。

6日一早，大陸國家外匯中心報人民幣兌美元匯率中間價為6.6691，較前值調升404個基點。不過，下午2時，離岸人民幣對美元匯率稍稍走跌，報6.6564，但人民幣在、離岸價均處於近期高點。

報導指出，在端午節前，人民幣匯率就已出現止跌反彈跡象。 6月2日，在岸人民幣對美元匯率漲191個基點；離岸人民幣對美元匯率漲幅更大，單日漲442個基點，報6.6540元，3日更一度升高至6.6164元，為5月5日以來新高。

中金公司分析師李劉陽團隊研究報告指出，隨著美元指數觸頂回調、大陸國內疫情繼續緩和、經濟穩定信心加強等影響下，人民幣兌美元匯率短期止跌跡象明顯。分析指出，人民幣匯率快速貶值期或已結束。

中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，中國大陸貿易順差大，直接投資是淨流入，民間外匯資產持有增加，加上宏觀審慎措施、資本外匯管理和外匯儲備干預等「五重保護」下，有基礎也有條件保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人行副行長、外管局局長潘功勝2日曾經表示，由於今年以來受美元大幅走強影響，非美元貨幣普遍下跌，但與全球主要貨幣相比，人民幣一直相對穩健。他指出，儘管境內外環境變化超出預期，但今年大陸外匯市場仍保持穩定和韌性。