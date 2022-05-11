蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

▲LINE近期7款活動貼圖中，超人氣的「蠟筆小新」合作貼圖。（圖／取自LINE貼圖，下同。）



記者吳珍儀／綜合報導

LINE不時會推出活動貼圖，有些則是隱藏版、需要完成指定任務才可獲得的貼圖，而近期推出的7款活動貼圖中，除了禮藍動保與超可愛連環泡有芒果、劉伯伯是隻貓合作推出的可愛貼圖，還有熊大農場與超人氣的「蠟筆小新」也合作一組多達16款的貼圖，以下為活動貼圖下載方式。

．熊大農場×蠟筆小新 超實用可愛貼圖

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下載任務：在「LINE熊大農場」完成10次貨車快遞

下載期限：2022/6/9前

．禮藍動保x連環泡有芒果x劉伯伯是隻貓

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下載任務：將「Elanco禮藍動保」官方帳號加入好友

下載期限：2022/6/2前

．LINE購物品牌名店×天竺鼠布丁

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下載期限：2022/6/4前

．LINE購物×魚子醬

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下載期限：2022/6/8前

．LINE購物 × ATM免費貼圖

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下載任務：開啟「LINE購物」App搖一搖

下載期限：2022/5/28前

．動起來！大膽做自己的Dew Dew熊

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下載期限：2022/6/2前

．LINE購物 夯話題×軟爛貓咪

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下載任務：將「LINE購物 夯話題」加入好友

下載期限：2022/6/1前