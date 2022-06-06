舊金山搶得8.8千萬！劫匪攜「冷錢包」來台　爽擁女研究生當伴遊

記者張君豪／台北報導



3月間美國加州舊金山豪宅區發生重大搶劫案，美籍華裔男子張天澤（Tianze Zhang，音譯）戴頭套持刀械闖入住宅行搶，張嫌持刀架在女屋主頸部威逼被害人用手機網銀轉帳300萬美金（折合台幣約8812.5萬元）後搭機潛逃到台灣，此案引起美國FBI聯邦調查局重視，FBI與舊金山警方連絡台灣刑事局國際刑警科共同辦案。

▲美籍華裔男子張天澤（Tianze Zhang，音譯）戴頭套持刀械闖入住宅行搶，潛逃來台遭台美警方聯手逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）





警方查出張嫌透過交友軟體在台灣認識一名女研究生，張男把贓款購買虛擬貨幣後轉存「冷錢包」規避警方追查，並用此方式支付在台遊玩花費。

▲美籍華裔男子張天澤（Tianze Zhang，音譯）戴頭套持刀械闖入住宅行搶，潛逃來台遭台美警方聯手逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）



台方國際刑警追查，發現張男持商務簽證來台，並約出當初以手機交友軟體認識的台灣某大學女研究生，張男對女研究生佯稱在美國從事虛擬貨幣投資工作，邀約女研究生陪他在台遊玩並擔任女伴遊，女研究生也信以為真以為認識ABC財經菁英，樂得請教投資理財知識，但警方查出女研究生曾找友人協助開車移動，還把張嫌藏在行李箱規避警方查緝，警方認為女研究生說法避重就輕。



刑事局指出，虛擬貨幣的冷錢包、是以區塊鍊加密憑證技術，給予虛擬貨幣持有者無法被追蹤、且獨一無二的專屬認證，又被稱為「離線錢包」，只有在持有貨幣者須要交易時才會連上網路，藉此保障虛擬貨幣安全，等於數位化鉅款的「迷你保險箱」，警方收網時在張嫌身上找到5個虛擬貨幣LEDGER冷錢包，粗估300萬美金贓款都還在冷錢包中。



警方根據美國FBI提供情資展開調查，發現張男在3月18日入境，先到台北市信義區某旅館中居檢，居檢期滿後由女研究生接走張嫌到處遊玩，出遊花費都是張嫌提領搶來的數位加密貨幣、向幣商兌換現金支應花費，在台2個半月間花費50萬元新台幣，警方逮捕他時搜出剩餘23萬元贓款。



刑事局6日說明指出，張嫌在美國涉入屋爆竊、持械綁架、持械行搶等聯邦一級重罪，遭到美國聯邦法院通緝，美國先已註銷其護照，張嫌入台身分顯屬非法。



移民署也認定張嫌在美涉及多項暴力犯罪，顯有危害台灣利益、公共安全問題，與刑事局國際刑警共組專案小組追查、專案小組於5月31日持檢察官核發拘票在高雄市前鎮區林森三路的社區大樓將張嫌拘提到案、台警於6月3日依移民法相關規定予以強制驅逐出國；美國FBI及SFPD（舊金山警察部門）將對張嫌涉案程度、動機進行後續追查。

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