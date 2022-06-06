22歲特斯拉男「拿槍狂射」遭掀黑歷史　網酸：以後不笑C300了

▲特斯拉男不滿其他車主未禮讓充電，不爽攔車挑釁叫囂，還持「BB槍」狂射對方車內。（翻攝自爆料公社）

圖文／鏡週刊

22歲「特斯拉男」林姓男子5日開車到宜蘭超充站時，聲稱自己的父親過世、要求其他車主讓他先充電，沒想到對方只是沒有禮讓，林男竟不爽攔車挑釁叫囂，甚至還持「BB槍」對著對方車內狂射，引發眾人譁然。網友肉搜起底其身分，有人也在PTT爆料，指出林男其實並非「第一次開槍」，再度引起熱議，有網友還狠酸「以後不笑C300了，改笑Model3」。

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隨著電動汽車陸續普及，導致相關充電設備需求越來越大，近日就有車主們因搶充電樁時爆發衝突，駕駛電動車特斯拉的22歲林姓男子聲稱自己的父親過世，要求其他車主先禮讓、讓他能快充奔喪，但當時另一名陳姓男駕駛因即將滿電，並未立刻禮讓，引起林男不滿。

林男見陳男充飽電離開時，竟直接攔車挑釁叫囂，並稱「我爸爸已經過世了，我只是跟你讓個位子而已，怎麼樣了嗎？」雙方爆發激烈口角衝突後，林男突然亮出「BB槍」，朝對方車內一陣瘋狂掃射，當場嚇壞陳男及副駕駛乘客，林男隨即揚長而去。

林男開槍畫面在臉書社團「爆料公社」曝光引發熱議，結果PTT也有人爆料，林男並不是「第一次開槍」，有受害者表示自己只是開霧燈，結果被林男認為是故意閃燈，同樣被攔車亂射。

此消息曝光再度引起網路熱議，許多人在PTT留言狠酸，「碰到大尾的他就知道」、「明天他爸爸就帶他出來道歉了」、「上次開槍不知道家裡是？」「哪天遇到拿真槍的」；不過也有人提到過去C300白色賓士加霸王油事件，嘲諷「以後不笑C300了，改笑Model3」。







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