　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增52,992例本土個案，另增151例死亡個案，死亡個案包括1名兒童和1名青少年個案，該青少年也是日前媒體曾報導知名編劇編劇岳清清的15歲姪子。

▲▼6/6新增病例。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲6/6新增病例。（圖／指揮中心提供）

今日新增52,992例本土病例，24,867例男性，28,109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(7,703例)，高雄市(7,506例)，臺中市(7,037例)，桃園市(5,162例)，臺南市(4,426例)，臺北市(3,765例)，彰化縣(3,726例)，屏東縣(2,213例)，新竹縣(1,543例)，苗栗縣(1,377例)，雲林縣(1,168例)，南投縣(1,128例)，新竹市(1,028例)，基隆市(1,021例)，花蓮縣(931例)，宜蘭縣(874例)，嘉義縣(837例)，嘉義市(557例)，臺東縣(550例)，金門縣(203例)，澎湖縣(196例)，連江縣(41例)。

指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史、64例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
青少年首例！編劇15歲姪子染疫亡　指揮中心曝死因
快訊／今151死、中重症243人！8個月女嬰併敗血症死亡
快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝
快訊／今增151人死亡！　本土5萬2992例
LIVE／台灣「首例兒童MIS-C」　陳時中最新說明　
快訊／高雄男陳屍偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶
只讀1年！客運大叔每天跑10hrs「首戰國考就上榜」　必勝秘
特斯拉開槍男「動保10年」是這台　頂級版要價243萬！
內科男愛上援交妹！噴205萬贖身　她拿錢跑毒趴GG了
納豆術後認「只剩片段記憶」很痛苦！　依依眼眶紅了
疫情影響？6歲長胸部！　全球女孩「青春期提前」專家困惑
舊金山搶得8.8千萬！　劫匪來台擁女研究生當伴遊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

青少年死亡首例！編劇15歲姪子染疫9天在校昏倒　指揮中心公布死因

今增151死、中重症243人！8個月女嬰染疫併敗血症死亡

快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

LIVE／台灣爆「首例兒童MIS-C」　陳時中最新說明　

陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日千份60元餐盒遭疑郭台銘也能買

特斯拉男掏槍「射到很痛嗎？」眼尖內行曝型號　再揭中彈傷勢

22歲特斯拉男「拿槍狂射」遭掀黑歷史　網酸：以後不笑C300了

基隆城博會6／10登場！國門廣場啟用　林右昌：疫情後新生活

幫坐月子「只煮白水麵」！婆婆住院她拒顧　夫：小事記仇？

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

青少年死亡首例！編劇15歲姪子染疫9天在校昏倒　指揮中心公布死因

今增151死、中重症243人！8個月女嬰染疫併敗血症死亡

快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

LIVE／台灣爆「首例兒童MIS-C」　陳時中最新說明　

陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日千份60元餐盒遭疑郭台銘也能買

特斯拉男掏槍「射到很痛嗎？」眼尖內行曝型號　再揭中彈傷勢

22歲特斯拉男「拿槍狂射」遭掀黑歷史　網酸：以後不笑C300了

基隆城博會6／10登場！國門廣場啟用　林右昌：疫情後新生活

幫坐月子「只煮白水麵」！婆婆住院她拒顧　夫：小事記仇？

英女王「胸針控」傳遞重要意義　閱兵必戴御林軍徽鑽石款

「黃衫軍」大舉攻占明星賽票選榜單　王威晨破20萬票高居人氣王

妖鎳事件風波未平　港交所：LME遭索賠4.56億美元

中菲行5月營收年增36％　股東會8日登場、擬配息10.2元

玉山盃／前兄弟李志傑懂教滑球　驚訝兒子李軍增速8公里

青少年死亡首例！編劇15歲姪子染疫9天在校昏倒　指揮中心公布死因

今增151死、中重症243人！8個月女嬰染疫併敗血症死亡

快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

頭過身就過！軟Q汪學貓液化「鑽門縫翹家」　被抓現行露尷尬笑容

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果

最新研究！確診「無敵星星」失效　醫籲快做1件事

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

成淵高中畢業歌遭撤換！謝和弦怒轟校方

好市多巨嬰水果區當球池！跪爬西瓜山網傻眼

小六女童打完BNT突喊：我眼睛看不到

「台南白車猴」鬼畜105秒嚇瘋全場　下場曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面