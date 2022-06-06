快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增52,992例本土個案，另增151例死亡個案，死亡個案包括1名兒童和1名青少年個案，該青少年也是日前媒體曾報導知名編劇編劇岳清清的15歲姪子。

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▲6/6新增病例。（圖／指揮中心提供）



今日新增52,992例本土病例，24,867例男性，28,109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(7,703例)，高雄市(7,506例)，臺中市(7,037例)，桃園市(5,162例)，臺南市(4,426例)，臺北市(3,765例)，彰化縣(3,726例)，屏東縣(2,213例)，新竹縣(1,543例)，苗栗縣(1,377例)，雲林縣(1,168例)，南投縣(1,128例)，新竹市(1,028例)，基隆市(1,021例)，花蓮縣(931例)，宜蘭縣(874例)，嘉義縣(837例)，嘉義市(557例)，臺東縣(550例)，金門縣(203例)，澎湖縣(196例)，連江縣(41例)。

指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史、64例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日。