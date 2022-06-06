長髮妹負氣下車男友竟沒追上來　警暖心開導後她宣布「分手令」

記者高堂堯／南投報導

24歲黃姓女子疑因工作不順，又與前男友吵架而情緒低落，日前獨自到中興分局向警方借用手機充電器，被值班警員察覺有異、主動關心詢問，發現黃女情緒相當不穩定，因此先行安撫並聯繫她的母親到派出所，將女兒帶返家中照顧休養，也即時避免一樁可能的憾事，讓家屬頻頻致謝。

▲女子與前男友爭辯想不開，中興警方及時救援阻憾事。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

中興警分局指出，府西派出所員警黃士哲日前擔服值班時，一名身著短裙、細腿長髮的妙齡女子前來，表示想要借手機充電器充電、並暫坐休息，黃士哲隨即熱心協助，卻也發現該女子疑似情緒低迷焦慮，於是上蹲下身與她攀談、詢問狀況。

女子這才娓娓道來，指出之前因職場工作不順、心情鬱悶，目前有在吃藥控制，前一天晚上僅攜帶手機及錢包向母親告知後，隨即外出至男友家借住一晚、想向男友訴苦，但對方卻無法理解包容、2人不斷爭辯，隔天早上開車載她時氣到她拂袖下車而去，男友卻也沒有追上安撫，導致她傷心欲絕，也因為手機沒電卻無處可充電，才向警方求助。

派出所警方在與黃女交談過程中，不斷安撫女子情緒，也隨即趕緊聯繫她的母親到派出所，眾人苦口婆心、費了好一番工夫，才讓黃女情緒稍微平復下來，並直呼不要這種男友了，並隨家人返家休養，家屬也頻頻向員警表示感謝。