景區漂浮等太久差點暴動！　上百遊客高喊「退票」　

▲上百遊客坐在救生艇裡等待漂浮，致劭超過兩個多小時。（圖／翻攝 九派新聞）

記者任以芳／綜合報導

端午連假期間，大陸除了有疫情防控的城市之外，其他省份湧現觀光人潮。大陸陝西寧陝縣秦嶺峽谷樂園景區3日差點出現暴動，原因是上百名等待漂流的遊客，等了兩個多小時都沒開放閘口，上百人耐不住高溫炎熱又下雨，集體高喊「退票」。

秦嶺峽谷漂流是陝西省目前海拔最高，落差最大的漂流，是真正的「高山第一漂」，吸引很多遊客前往玩耍。

根據大陸微博上傳的影片顯示，當天有好幾百名遊客戴著頭盔，穿著救生衣坐在漂流皮筏艇內，但皮筏艇一直在原地，沒有向下漂流。

還有遊客表示，「當天下午雨下得很大，但自己漂流在水中無法退場，景區管理嚴重失當。」

▲ 等漂浮等太久，上百遊客集體高喊退票。 （圖／翻攝 九派新聞）

根據投訴遊客指出，當天下午所以人等待兩個小時左右，景區依然沒有開閘放水，引起大家的不滿，上百人集體高喊「退票！退票！」最後業者妥協，同意退票。

為何出現如此離譜事件？景區業者承認，「對參與秦嶺峽谷漂流的人數預判不足，沒有準備充足的漂流皮筏艇，臨時準備皮筏艇時間過長，導致遊客等待時間較長。」加之節假日210國道堵車，部分遊客兌票時間較晚和部分遊客未能兌票；再加上下午臨時陣雨，導致遊客直整體體驗感較差。

該景區除了向所有遊客致歉和退票，也承認當天出現管理失當的嚴重性，連夜進行整改，並持續改進漂流設施和服務品質。寧陜縣文化和旅遊局也向景區下達整改通知書，提高景區接待服務能力。